B2F; ERP ve BI çözümlerinin satış, uygulama, uyarlama ve destek faaliyetlerini sürdürüyor. B2F Yönetici Ortağı Ayhan Özbay, son üç yılda cironun yıllık ortalama yüzde 145 arttığını, 2020’yi de yüzde 58 büyümeyle kapatacaklarını söylüyor Özbay, “Bulut sistemleri üzerinden çalışan ve hızlı adapte edilebilen çözümlere yatırımlarımızla globale de hizmet vermeyi hedefliyoruz” diyor

Ceren Oral Balaban

ERP sektörüne yeni bir soluk getirme amacıyla 2015’te Ayhan Özbay ve İlter Erdoğan tarafından kurulan B2F, danışmanlığını yaptığı kurumsal kaynak planlama (ERP) ve iş zekâsı (BI) çözümlerinin satış, uygulama, uyarlama ve destek faaliyetlerini sürdürüyor.

Hizmetlerini; ‘ERP/BI Danışmanlığı’, ‘Destek’, ‘Dış Kaynak Kullandırma’ ve ‘İhtiyaca Özel Çözümler’ olmak üzere dört ana başlıkta toplayan şirket, 2015’ten bu yana proje sayısını yüzde 400 artırmayı başardı.

B2F Yönetici Ortağı Ayhan Özbay, 50’nin üzerinde şirkete hizmet verdiklerini, danışmanlığını yaptıkları ürünlere, lisanslama ve uygulama/ uyarlama süreçlerindeki esneklik sayesinde, her ölçekten şirketin erişebilmesinin mümkün olduğunu söylüyor.

Özbay, “Yatırımımızı insan kaynağına, hizmetlerimizin iyileştirilmesine ve AR-GE’ye yapıyoruz. Yine ürün satışları, kiralama modeliyle hizmet/ürün sağlama, özel uygulamalar geliştirme, uzun dönem destek ve bulut teknolojilerine yatırımlarımız var” diyor.

e-Dönüşüm uygulamalarını stratejik hedef olarak belirlediklerinden de bahseden Ayhan Özbay, e-Dönüşüm ürünlerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında bulut teknolojilerini ve mobiliteyi temel aldıklarını kaydediyor.

Ayhan Özbay ile B2F’nin hizmetlerini, yatırımlarını ve hedeflerini konuştuk.

B2F’yi tanıyabilir miyiz?

B2F, Microsoft’un ERP ve BI çözümlerinde 16 yıllık deneyimi olan İlter Erdoğan ve benim tarafından ERP sektörüne yeni bir soluk getirme amacıyla 2015’te kuruldu. Şu anda 18 kişilik ekibimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Danışmanlığını yaptığımız ERP ve BI çözümlerinin uçtan uca satış, uygulama, uyarlama ve destek faaliyetlerini sürdürüyoruz. Uzmanlığımız, Microsoft Dynamics ERP ve Power BI ürünleri üzerinde. Hizmetlerimizi; ‘ERP/ BI Danışmanlığı’, ‘Destek’, ‘Dış Kaynak Kullandırma’ ve ‘İhtiyaca Özel Çözümler’ olmak üzere dört ana başlıkta toplayabiliriz. Tüm bu hizmetlerimizde, ‘iş ortağı’ bakış açımızla, yüzlerce farklı projede edindiğimiz tecrübeyi, dünyada binlerce referansı olan ürünler üzerinde uygulayıp müşterilerimizde sürekli gelişimi destekleyecek hizmetler sunuyoruz.

Bu hizmetlerinizin ayrıntılarından bahseder misiniz?

‘ERP/BI Danışmanlığı’ kapsamında, şirketlerin ERP veya BI uygulamalarına geçiş sürecinin planlanması, ürünlerin uygulanması, gerekliyse uyarlama yapılması ve devreye alımını sağlıyoruz. ‘Destek’ hizmetimizde, müşterilerimizin kullandığı üründen elde ettiği faydanın devamlılığının sağlanması amacıyla ek uyarlamalar, versiyon yükseltme, yeni modüllerin devreye alımı ve yeni gelişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda uçtan uca desteğimizi devam ettiriyoruz.

‘Dış Kaynak Kullandırma’ hizmetimizle, müşterilerimizin ihtiyaçlarına bağlı olarak uzman kadromuzu, müşterilerimize uzun soluklu projelerinde dış kaynak olarak sunuyoruz. Bu sayede müşterilerimize, insan kaynağı yatırımı yapmadan projelerini başarıyla tamamlamalarına destek oluyoruz. ‘İhtiyaca Özel Çözümler’ için sunduğumuz hizmet, sektörel veya müşteri özelindeki ek geliştirme/uyarlama çalışmalarını içine alıyor.

Nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz?

‘Uzun dönemli iş ortağı’ mottomuz ve ‘Business to Future’ sloganımızla yürüttüğümüz faaliyetlerimizde, deneyimimizin tamamını güvenilir iş ortağı olma yolunda müşterilerimize sunuyoruz. Ekibimizdeki farklı bölümler için organik büyümeyi sağlamaya çalışıyoruz. AR-GE faaliyetlerimiz ve ekip üyesi gelişimi için her dönem belli bir bütçe ayırıyoruz. Şirketimizin gelir kaynaklarını farklılaştırıp çoğaltma hedefiyle, yeni trendlere uyum gösteriyoruz.

İlk günden bu yana ne kadar büyüdünüz? 2020 yıl sonu büyüme hedefiniz nedir?

Kurulduğumuz ilk yıldan bu yana ekip üye sayı-mız yüzde 100’ün üzerinde, gerçekleştirdiğimiz proje sayımız yaklaşık yüzde 400 arttı. Ciromuzda ise son üç yılda yıllık yüzde 145 ortalama artış gerçekleştirdik. Salgın nedeniyle 2020’nin ilk yarıyılındaki durgunluk, hedeflerimizi revize etmemize neden oldu. Ancak farklı gelir modelleriyle hareket etmeye dair önlemler neticesinde, 2020 sonunda ciromuzda 2019’a göre yüzde 58 artış öngörüyoruz.

Kaç şirketle çalışıyorsunuz?

50’nin üzerinde şirkete hizmet veriyoruz. Profesyonel hizmetler, e-Ticaret ve kimya sektörlerine özel çözümlerimiz olması nedeniyle ilgili sektörlerdeki uygulama süreçlerimiz kısalmakla birlikte, her sektöre hizmet sunuyoruz. Danışmanlığını yaptığımız ürünlere, lisanslama ve uygulama/uyarlama süreçlerindeki esneklik sayesinde, her ölçekten şirketin erişebilmesi mümkün. Hizmetimizin bulut teknolojilere uyumuyla birlikte, ilk yatırım maliyetlerinde de avantajları var.

Öne çıkan hedefleriniz neler?

Bulut sistemleri üzerinden çalışan ve kiralama metoduyla hızlı adapte edilebilen çözümlere yaptığımız yatırımlarla, globale de hizmet vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca şu aşamada olmasa da yatırım almak da uzun vadede hedeflerimiz dâhilinde.

Yatırımlarınızın odağında ne var?

Yatırımımızı insan kaynağına, hizmetlerimizin iyileştirilmesine ve AR-GE’ye yapıyoruz. Yine ürün satışları, kiralama modeliyle hizmet/ürün sağlama, özel uygulamalar, uzun dönem destek ve bulut teknolojilerine yatırımlarımız var. Salgının etkisini devam ettirmesi veya artırması durumunda, AR-GE faaliyetlerimizin planlamasını öne almayı veya gerekirse artırmayı da düşünüyoruz.

e-Dönüşüm’de neler yapıyorsunuz?

e-Dönüşüm uygulamalarını stratejik hedef olarak belirledik. e-Dönüşüm ürünlerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında bulut teknolojilerini ve mobiliteyi temel alıyoruz. Çözümlerimizin bir kısmı yasal mevzuatın gerektirdiği e-Fatura/e-Defter gibi finansal/operasyonel çözümleri kapsıyor. Operasyonel mükemmellik kapsamında şirket içi süreçlerin (e-Onay, e-Bildirim, e-imza gibi) verimli hale getirilmesi, şirket dışı ilişkilerde ise kurumsal ve verimli iş akışları yaratacak çözümler hazırlıyoruz.

“QNB EFİNANS’TAN GEREKLİ DESTEĞİ HER ZAMAN ALDIK”

“QNB eFinans ile B2F’nin kurulduğu günden bu yana iş ortaklığımız sürüyor. QNB eFinans’ın çözümleri ile B2F’nin çözümlerinin tam uyumlu çalışması konusunda ortaklık yapıyoruz. QNB eFinans’ın iş ortaklığımızın ilk gününden beri gösterdiği esnek fiyatlama modelleri, teknik ve ticari açıdan yardımları ve uyumlu çalışma metodu ile hızlı dönüşlerini düşündüğümüzde ortaklığımızın başarılıyla ilerlediği inancındayız. QNB eFinans’tan gerekli desteği her zaman aldık ve bundan sonra da alacağımızdan eminiz.”