Kobaküs, banka hesaplarını tek platformda ve aynı anda görüntüleyebilme olanağı sunuyor. “Bir yıl içinde 3 milyon TL ciroya ulaşacağız” diyen Kobaküs CEO’su Doğukan Gözeten, Kobaküs Europe ile Avrupa’da da hizmet vereceklerini, yurtdışı operasyonlarıyla ilgili ikinci bir yatırım da alacaklarını söylüyor. Şirket, yıl sonuna kadar müşteri sayısını 500’den 5 bine çıkarmayı hedefliyor.

Ceren Oral Balaban

coral@ekonomist.com.tr

Dijital bankacılığın gelişimi, bu alanda yeni girişimlerinin doğmasını sağlıyor. Tüm banka hesaplarını bir arada, tek platformda ve aynı anda görüntüleyebilme, raporlayabilme ve takip edebilme olanağı sunan Kobaküs de bu yeni girişimlerden biri.

Doğukan ve Kayhan Gözeten tarafından 2016’da kurulan ve start up macerasına 400 bin dolarlık melek yatırımla başlayan Kobaküs, kısa sürede birçok başarıya imza attı ve son olarak Arz Portföy’den 2,15 milyon TL yatırım aldı.

Kobaküs CEO’su Doğukan Gözeten, Kobaküs’ü ‘finans ile muhasebe departmanları arasında bir köprü’ olarak tanımlıyor. Türkiye’deki uluslararası şirketler için yabancı bankaları sisteme entegre etmeye başladıklarını ve hesapları yurtdışında bulunan şirketlere de hizmet vermeye başlayacaklarını belirten Gözeten, Kobaküs Europe ile hizmetlerini Avrupa’ya da taşıyacakları bilgisini aktarıyor.

Hatta 18 Haziran’da İngiltere merkezli API Network Global’i kurduklarını, PSD2 lisanslı olan bu şirket aracılığıyla Avrupa’daki tüm bankaları entegre ederek tek API ile tüm bankalara bağlanabileceklerini kaydediyor. Doğukan Gözeten ile Kobaküs’ün yeni dönem projelerini ve iş planlarını konuştuk.

Kobaküs’ü kurarken nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Kobaküs’ü kurma fikri, 2016’da bir arkadaşımın şirketine gelen ödemelere bağlı olarak banka hesaplarını takip edememesiyle ortaya çıktı. Ürünleri göndermeden önce ödemeleri kontrol etmesi, bunun için de çalıştığı tüm bankaların internet şubesine giriş yapması şarttı. Ben bu işlemin bilgisayar programıyla yapılabileceğini söyledim. Şirketimizi Kayhan Gözeten ile kurduk.

Şirketlere nasıl katkılarda bulunuyorsunuz?

Kobaküs ile tüm banka hesaplarınızı bir arada, tek platformda ve aynı anda görüntüleyebiliyor, raporlayabiliyor ve takip edebiliyorsunuz. Kobaküs, bir finans departmanının kullanabileceği ve bankadan gelen her türlü ödemenin aktarılarak muhasebe işlemlerinin en aza indirileceği bir yazılım. Genel olarak finans ile muhasebe departmanları arasında köprü oluyoruz. Bu süreci; uluslararası standartlarda, güvenlik garantili, kolay kullanılabilen, tüm muhasebe ve banka sistemleriyle entegre edilmiş şekilde yönetebilmenizi sağlıyoruz. Böylece şirketler hızlı aksiyon alarak kârlılıklarını artırabiliyor.

İş ve gelir modeliniz nasıl?

Kobaküs, SaaS olarak hizmet veriyor. Sadeleştirilmiş, etkin ve anlaşılır menü yapısıyla erişim de kullanım da çok kolay. Kobaküs’e size özel şifre bilgileriyle giriş yaptıktan sonra, güncel finansal durumunuza, döviz hesaplarınıza, son hesap hareketlerinize, anlık raporlarınıza ve banka bazında ayrı ayrı hesap bakiyelerinize erişebiliyorsunuz.

Ücretlendirmeyi, aylık olarak kullanım miktarlarına göre değişen paket seçenekleriyle yapıyoruz. Hesap bilgi servisleri ülkemizde regüle olmuş ve standartlaştırılmış bir alan değil. Biz uzun süredir bu servisleri müşterilerimize kullandırıyoruz.

Kurulduğunuzdan bu yana nasıl bir gelişim sergilediniz?

Start up maceramıza 400 bin dolarlık melek yatırımla başladık. Webrazzi Arena 2018’de birinci olduk. İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nden mezun olduktan sonra ise İTÜ 2018 BigBang finalinde Turkcell, KoçFinans, Agito ve İTÜ’den toplamda 212 bin TL hibe kazandık.

3-5 Haziran 2019’da Amsterdam’da düzenlenen Money 20/20’de final sahnesinde yer aldık. Yine 2019’da Visa İnovasyon Programı’nı başarıyla tamamladık ve Visa Partner’i olduk. Bir yıl içinde yıllık ciromuzun şu anki sözleşmelere göre yaklaşık 3 milyon TL olacağını öngörüyoruz.

Kaç müşteriniz var?

500’ün üzerinde müşteriye hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin yüzde 83’ü aylık olarak 10 bin işlemin üzerinde banka hareketi olan ve ortalama 12 bankayla aktif olarak çalışan şirketler. Bu profildeki müşteriler için Koba-küs vazgeçilmez bir finans programı.

Özellikle yoğunlaştığınız sektörler var mı?

Enerji, finans, turizm, bilişim, sigorta, sağlık, inşaat ve diğer birçok sektörden müşterimiz var. Türkiye’nin en büyük markalarından birkaçıyla ve en önde gelen holdingleriyle çalışıyoruz. KOBİ’ler de dâhil birden fazla bankayla çalışan tüm şirketler için fayda sağlıyoruz.

Yatırım aldınız mı?

Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan 2,15 milyon TL yatırım aldık. Süreci Şubat 2020’de tamamladık. Bu yatırımı ürünümüzü geliştirmek için kullanıyoruz. Türkiye’deki uluslararası şirketler için yabancı bankaları sistemimize entegre etmeye başladık.

Öncelik olarak İngiliz, Alman ve Fransız bankalarını sistemimize entegre ediyoruz. Türkiye veya yurtdışı merkezli şirketlerin global hesaplarını tek bir yerden görmesine olanak tanıyacağız ve hesapları yurtdışında bulunan şirketlere de hizmet vermeye başlayacağız.

Yurtdışına açılacak mısınız?

Money 20/20 etkinliğinde geliştirdiğimiz ilişkilerle Kobaküs Europe’un ilk adımlarını atmıştık. Almanya merkezli, tüm Avrupa ülkelerine hizmet verecek projeyi tamamlamak üzereyiz. Türkiye’deki hizmetin aynısını Avrupa’da da vereceğiz. Yakın süreçte yurtdışı operasyonlarıyla ilgili ikinci bir yatırım alacağız.

Yıl sonu hedefleriniz neler?

Pandemi sürecinden dolayı AR-GE projelerimizi hızlandırdık ve Kobaküs Europe projesini öne çektik. Temmuzda ise QNB Finansbank Dijital Köprü Projesi’nin bir parçası olduk. Yıl sonuna kadar QNB Finansbank gücüyle ve yeni yatırımımızla 5 bin müşteriye ulaşma hedefimiz var. Gündeminizde yeni projeler var mı? 18 Haziran’da İngiltere merkezli API Netvvork Global LTD şirketini kurduk.

PSD2 lisanslı olan bu şirket Avrupa’daki tüm bankaları entegre ederek tek API ile tüm bankalara bağlanmamızı sağlayacak. Örneğin, Türkiye’deki bir fintech şirketi global bankaları entegre etmek istediği zaman bizden tek bir API alarak tüm Avrupa bankalarını entegre etmiş olacak ve yazılım süreçlerini Türkiye’de geliştirerek yurtdışına açılma fırsatı yakalayacak.

Amacımız; yabancı yatırımcılar için Türk fintech şirketlerini cazip hale getirmek. Açık bankacılık API’lerimiz sayesinde şirketler, öncelikle Avrupa daha sonra da dünya bankalarına entegre olarak katma değerli uygulamalarını yurtdışı marketlerine açabilecek.