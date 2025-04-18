1381 engelli öğretmen ataması tercih başvuruları 2025 ne zaman? Başvuru şartları neler?

Millî Eğitim Bakanlığı, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans)" sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin takvimi açıkladı. Ön başvurular 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. İlk aşamada ön başvurularını yapan ve başvuruları onaylanan adaylar, ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunabilecek. Şimdi ise gözler tercih başvuruları ve atama tarihlerinde.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle ön başvuruda bulundu.

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön başvurusu onaylanan adaylar bugün itibarıyla atama tercih başvurusunda bulunabilecek.

MEB TERCİH BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacak.

Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacak.Başvuruda bulunanlar alanlarında öğretmen ihtiyacına bağlı olarak tercihlerine açılan en fazla 10 (on) il tercihinde bulunabilecek.

10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.

Tercih başvuruları sistem üzerinden kaydedilecek olup adayların tercih başvurularını onaylatmak üzere millî eğitim müdürlüklerine gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacak.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecek.

Adayların tercih başvurularını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü saat 16.00’ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar başvuruda bulunamazlar.).

3. 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

7. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25’inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

8. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

10. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

11. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A, B, C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

12. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak şartları aranacaktır.

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

GÖREV TARİHİ

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

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