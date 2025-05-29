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AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim final sınav sonuçları sorgulama

2024-2025 Eğitim yılının Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları tamamlandı. Gözler AÖF final sınav sonuçlarına çevrildi. Peki AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim final sınav sonuçları sorgulama

29 Mayıs 2025 | 11:54
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim final sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde düzenlendi. Sınava katılan öğrenciler sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor.  AÖF sınav sonuçları ekranında öğrencilerin toplam puanları ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. 

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden en az 2 hafta sonra erişime açılıyor. Anadolu Üniversitesi’nden resmi bir sonuç tarihi açıklanmadı.

AÖF sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru yanlış cevap sayısı yer alacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF sınav sonuçları aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar e-Devlet giriş seçeneği veya öğrenci numarası ve şifresiyle sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Dönem sonu sınavı değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek. Dönem sonu sınavları tamamlandıktan sonra başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak.

Öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarısız oldukları dersler için sınava katılacaklar.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak. 

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