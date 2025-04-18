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Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 19- 20 Nisan sınav takvimi

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte sınavlarla ilgili sorular arama motorunda hız kazandı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlar açıklandı. Bu hafta sonu hangi sınavlar var? diye merak edenler için işte 19- 20 Nisan sınav takvimi...

18 Nisan 2025 | 15:45
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 19- 20 Nisan sınav takvimi

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar, genellikle hafta sonları cumartesi ve pazar günlerine denk geliyor. Bu hafta sonu da pek çok kişi, okullardaki ve yollardaki kalabalık nedeniyle sınavların hangi günler ve kaçta yapılacağını merak ediyor. 

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 19- 20 Nisan sınav takvimi

ÖSYM, Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın yarın, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın ise pazar günü yapılacağını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın (2025-DGUY) ve Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY) sınavları Ankara'da elektronik sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar için 33 elektronik salon kullanılacak. Cumartesi ve pazar günü saat 13.45'te başlayacak sınavlar kapsamında, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.

DUS ve STS Diş Hekimliği 1. Dönem

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) Ankara ve İstanbul'da, 3 sınav merkezinde uygulanacak.

Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) ise yalnız Ankara'da yapılacak. Sınavlar için 19 bina ve 424 salon kullanılacak.

Pazar saat 10.15'te başlayacak sınavlarda adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. STS Diş Hekimliği Sınavı'nda 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi olacak.

DUS, Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) şeklinde yapılacak. Temel Bilimler Testi'nde 40 soru, Klinik Bilimler Testi'nde 80 soru olacak. Toplam 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınavlara 12 bin 483 aday katılacak

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu ikisi elektronik, ikisi kağıt tabanlı olarak düzenlenecek dört sınava 12 bin 483 adayın katılacağını belirtti.

Ersoy, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacağını anımsatarak, "Sınavlara 10 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için hem elektronik sınav binalarında hem de diğer sınav binalarında gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlarda emniyet personeli dahil 1517 görevli yer alacak. Tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi günü saat 11.00-13.30, pazar günü ise 07.00-10.00 ve 11.00-13.30 saatlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

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Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
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Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
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