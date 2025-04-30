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Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı: Engelli öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı

Engelli öğretmen atamalarının gerçekleşti. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.İşte engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı...

30 Nisan 2025 | 12:26
Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı: Engelli öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.

Atama sonuçları nasıl öğrenilir?

Sorgulama ekranına erişim için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

-“Engelli Öğretmen Atama Sonuçları” bölümüne tıklayın.

-e-Devlet giriş ekranından TC kimlik numaranız ve şifrenizle oturum açın.

-Atama sonucunuzu görüntüleyin.

ATAMA SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı.

Öğretmenler 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacak

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

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Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Borsa şirketinin ünvanı değişti
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)
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GERİ
İLERİ
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