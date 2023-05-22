ARA
Bist 100
4466,19
-0,79%
Bist 100
Dolar/TL
19,8338
0,1085%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4247
0,0621%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0802
-0,0407%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1257,19
-0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni meslek yüksekokulu açılıyor

Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni meslek yüksekokulu açılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında imzalanan protokolle Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik üniversiteleri bünyesinde 4 yeni siber güvenlik meslek yüksekokulu açılacak.

22 Mayıs 2023 | 14:57
Son Güncellenme: 22 Mayıs 2023 | 15:21
0
Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni meslek yüksekokulu açılıyor

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dijitalleşmenin artmasıyla başta kamu kurumları ve şirketler için önemli hale gelen dijital güvenliği sağlamak amacıyla üniversitelerde siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek.

YÖK ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında geçen yıl imzalanan protokol uyarınca teknoparkı olan 4 üniversitede siber güvenlik meslek yüksekokulu açılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinde kurulacak meslek yüksekokullarında sektöre nitelikli iş gücü sağlanması hedefleniyor.

Teknoparkların içinde açılacak siber güvenlik meslek yüksekokullarında, öğrencilere siber güvenlik alanındaki temel konuların yanı sıra güvenlik teknolojileri, ağ güvenliği, sızma testleri ve veri analizi gibi konularda eğitim verilecek.

Öğrenciler, öğrenimleri süresince teorik bilgilerin yanında uygulama becerisi kazanacakları laboratuvar ve proje çalışmaları yapacak. Siber güvenlik meslek yüksekokullarında İngilizce hazırlık sınıfı olacak.

Öğrenciler, sektöre ait ortamlarda uygulama eğitimi alacak. Programın müfredatı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve sektör temsilcileriyle hazırlanacak.

Siber güvenlik meslek yüksekokullarını tercih edecek öğrencilere hem burs hem de istihdam desteği sağlanacak. Öğrencilerin mezun olduklarında kolaylıkla iş bulabilmeleri amacıyla sektörün önde gelen firmalarıyla işbirliğine gidilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1257,19 -0,21%
  • ALTIN ONS 1971,53 -0,32%
  • BIST 100 4466,19 -0,79%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,8338 0,1085%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4247 0,0621%
  • EURO/USD 1,0802 -0,0407%
  • INGILIZ STERLINI 1,24213 -0,18643%
  • JAPON YENI 138,534 0,425%
  • KANADA DOLARI 1,35095 0,09632%
  • RUS RUBLESI 80,1 0%
Günün En Çok Okunanları
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Nisanda kurulunan kapanan şirket sayısı geriledi
Nisanda kurulunan kapanan şirket sayısı geriledi
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde
GERİ
İLERİ
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Nisanda kurulunan kapanan şirket sayısı geriledi
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Nisanda kurulunan kapanan şirket sayısı geriledi
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Nisanda kurulunan kapanan şirket sayısı geriledi
Twitter’a rakip geliyor: "P92" 
29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL