TUS sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TUS sorgulama ekranı

Tercih Süreci İçin Kritik Bilgiler

Sonuçların ilan edilmesinin ardından uzmanlık öğrencisi (asistan doktor) kadroları için tercih maratonu başlayacak:

Puan ve Sıralama: TUS'ta yerleştirmeler puan bazlı olsa da, branşların rekabet düzeyi nedeniyle başarı sıralaması asıl belirleyici faktördür.

Tercih Kılavuzu: Sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra yayımlanacak olan kılavuzda; üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı adına üniversitede eğitim alanlar (YÖK kadroları) ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (EAH) kontenjanları yer alacak.

Baraj Puanı: Tercih yapabilmek için adayların ilgili puan türünden (Temel veya Klinik) belirlenen baraj puanını (genellikle 45) aşmış olmaları gerekmektedir.

Adayların Dikkatine

Sınav sonuç belgesinde hem Temel Tıp Bilimleri hem de Klinik Tıp Bilimleri puanlarınızı ayrı ayrı göreceksiniz. Tercih etmek istediğiniz branşın hangi puan türüyle öğrenci aldığını kılavuzdan kontrol etmeniz hayati önem taşıyor.