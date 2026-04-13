  TUS sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TUS sorgulama ekranı

TUS sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TUS sorgulama ekranı

Tıp dünyasında heyecan dorukta! 13 Nisan 2026 itibarıyla TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 1. Dönem adayları için bekleyişin son günlerine girildi. Sınav maratonunun en stresli kısmı olan "sonuç bekleme" süreci, ÖSYM’nin takvimine göre nihayete ermek üzere. Peki TUS sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TUS sorgulama ekranı

Tıp dünyasında heyecan dolu bekleyişte son 48 saate girildi. Kariyerlerini uzman doktor olarak sürdürmek isteyen binlerce adayın ter döktüğü 2026-TUS 1. Dönem sonuçları için geri sayım bitmek üzere.

TUS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi takviminde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre:

Resmi Tarih: 15 Nisan 2026

Tahmini Saat: ÖSYM genellikle sonuçları sabah 10:00 ile 14:00 saatleri arasında erişime açmaktadır.

 

 Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar şu kanallar üzerinden puanlarını ve sıralamalarını öğrenebilecek:

ÖSYM Sonuç Sayfası: sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle.

Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden bildirim alarak.

 

 

Tercih Süreci İçin Kritik Bilgiler

Sonuçların ilan edilmesinin ardından uzmanlık öğrencisi (asistan doktor) kadroları için tercih maratonu başlayacak:

Puan ve Sıralama: TUS'ta yerleştirmeler puan bazlı olsa da, branşların rekabet düzeyi nedeniyle başarı sıralaması asıl belirleyici faktördür.

Tercih Kılavuzu: Sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra yayımlanacak olan kılavuzda; üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı adına üniversitede eğitim alanlar (YÖK kadroları) ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (EAH) kontenjanları yer alacak.

Baraj Puanı: Tercih yapabilmek için adayların ilgili puan türünden (Temel veya Klinik) belirlenen baraj puanını (genellikle 45) aşmış olmaları gerekmektedir.

Adayların Dikkatine

Sınav sonuç belgesinde hem Temel Tıp Bilimleri hem de Klinik Tıp Bilimleri puanlarınızı ayrı ayrı göreceksiniz. Tercih etmek istediğiniz branşın hangi puan türüyle öğrenci aldığını kılavuzdan kontrol etmeniz hayati önem taşıyor.
