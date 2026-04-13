İzmir Körfezi'nde 120 bin kamyon dolusu çamur çıkarıldı: Bölgede yeniden deniz canlıları görülüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının birlikte yürüttüğü "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi" çerçevesinde deniz dibinden 1,8 milyon metreküp çıkarıldı.

İhlas Haber Ajansı
Yapılan temizliğin ardında oksijen seviyesinin arttığı körfezde yunuslar, kırlangıç balıkları ve kalamar gibi deniz canlıları yeniden görülmeye başlandı.

1 Çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa karşı kalıcı çözüm üretmek amacıyla 2023 yılında başlatılan çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi.

TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesi'nin bilimsel gözetiminde yürütülen operasyon kapsamında, toplam 468 hektarlık alanın 195 hektarı dip çamurundan arındırıldı

2 120 bin kamyon dolusu çamur çıkarıldı

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla deniz ekosisteminden yaklaşık 120 bin kamyon dolusu (1,8 milyon metreküp) çamur uzaklaştırılarak bertaraf edildi.

3 Bölgede su sirkülasyonu yeniden sağlandı

Dip çamurunun oluşturduğu tabakanın kalkmasıyla birlikte İzmit Körfezi'nde su sirkülasyonu yeniden sağlandı. Deniz habitatında yaşanan iyileşme, bölgedeki canlı çeşitliliğine doğrudan yansıdı.

4 Yunus sürüleri yeniden görülmeye başlandı

Uzun süredir bölgede gözlemlenemeyen yunus sürüleri yeniden İzmit Körfezi'nde kayıt altına alınırken, kırlangıç balıkları ve kalamarların da temizlenen alanlara geri döndüğü tespit edildi. 

5 Deniz canlılarının popülasyonunda artış

Proje kapsamında gerçekleştirilen su altı dalışlarında deniz suyunun filtrasyonunu sağlayan pinalar, deniz çayırları ve organik atıkları temizleyen deniz patlıcanlarının popülasyonunda artış gözlemlendi.

6 "Dip Çamuru Projesi" uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor

Öte yandan, Avrupa'nın en büyük çevre yatırımlarından biri olarak nitelendirilen "Dip Çamuru Projesi", uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor.

7 Diğer kıyı şehirleri için örnek model

Daha önce New York, Azerbaycan ve İspanya'da düzenlenen çevre ve iklim zirvelerinde sunumu yapılan proje, deniz ekosistemi restorasyonu konusunda diğer kıyı şehirleri için bir model olarak değerlendiriliyor.
