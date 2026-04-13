Yapılan temizliğin ardında oksijen seviyesinin arttığı körfezde yunuslar, kırlangıç balıkları ve kalamar gibi deniz canlıları yeniden görülmeye başlandı.
1 Çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa karşı kalıcı çözüm üretmek amacıyla 2023 yılında başlatılan çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi.
TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesi'nin bilimsel gözetiminde yürütülen operasyon kapsamında, toplam 468 hektarlık alanın 195 hektarı dip çamurundan arındırıldı
2 120 bin kamyon dolusu çamur çıkarıldı
Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla deniz ekosisteminden yaklaşık 120 bin kamyon dolusu (1,8 milyon metreküp) çamur uzaklaştırılarak bertaraf edildi.
3 Bölgede su sirkülasyonu yeniden sağlandı
Dip çamurunun oluşturduğu tabakanın kalkmasıyla birlikte İzmit Körfezi'nde su sirkülasyonu yeniden sağlandı. Deniz habitatında yaşanan iyileşme, bölgedeki canlı çeşitliliğine doğrudan yansıdı.
4 Yunus sürüleri yeniden görülmeye başlandı
Uzun süredir bölgede gözlemlenemeyen yunus sürüleri yeniden İzmit Körfezi'nde kayıt altına alınırken, kırlangıç balıkları ve kalamarların da temizlenen alanlara geri döndüğü tespit edildi.
5 Deniz canlılarının popülasyonunda artış
Proje kapsamında gerçekleştirilen su altı dalışlarında deniz suyunun filtrasyonunu sağlayan pinalar, deniz çayırları ve organik atıkları temizleyen deniz patlıcanlarının popülasyonunda artış gözlemlendi.
6 "Dip Çamuru Projesi" uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor
Öte yandan, Avrupa'nın en büyük çevre yatırımlarından biri olarak nitelendirilen "Dip Çamuru Projesi", uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor.