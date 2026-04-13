Doğum izni kaç gün, 24 hafta oldu mu? Doğum izni Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 13 Nisan 2026 itibarıyla başlayan yeni çalışma haftasında, milyonlarca aileyi ve çalışma hayatını doğrudan etkileyecek tarihi bir reform paketini gündemine aldı.
1 Doğum izni Resmi Gazete'de yayınlandı mı?
Doğum izni Resmi Gazete'de henüz yayınlanmadı. Sosyal devlet politikaları kapsamında hazırlanan ve çalışan ebeveynlerin haklarını iyileştirmeyi hedefleyen kanun teklifiyle, mevcut durumda 16 hafta olan ücretli doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerle son şekli verilmesi beklenen bu düzenleme, özellikle anne ve bebek sağlığı ile erken çocukluk dönemindeki bakım ihtiyacının daha nitelikli karşılanmasını amaçlanıyor.
2 Doğum izni kaç gün, 24 hafta oldu mu?
Düzenlemenin kapsamı sadece gelecekte doğum yapacak olanlarla sınırlı kalmayıp, mevcut durumda doğum yapmış anneleri de sevindirecek bir esneklik sunuyor. Buna göre, halihazırda izinde olan anneler doğrudan bu yeni süreden faydalanabilecekken, 16 haftalık iznini bitirip işbaşı yapmış ancak doğumunun üzerinden henüz 24 hafta geçmemiş olan anneler de iznini tamamlamak üzere yeniden dinlenme hakkına sahip olabilecek.
Bu uygulama, yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren geniş bir kitlenin mağduriyetini önlemeyi ve ebeveynlerin bu yeni haktan hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasını hedefliyor.
Paketin bir diğer önemli ayağı ise babalık izinlerindeki adaletsizliğin giderilmesine odaklanıyor. Mevcut yasada işçiler için 5 gün olarak uygulanan babalık izni, memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek. Bu adım, hem babanın çocuğun gelişim sürecine daha aktif katılımını destekliyor hem de kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki hak dengesini sağlıyor.
Hafta boyunca sürecek görüşmelerin ardından yasalaşması beklenen bu düzenleme, Türkiye'nin aile dostu çalışma politikalarında attığı en kapsamlı adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.