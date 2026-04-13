Türkiye’nin "Goncourt" seçimi belli oldu

Fransa'nın en prestijli edebiyat ödülü olan Goncourt Ödülü'nün uluslararası versiyonu olan ülkelerin Goncourt seçimleri, Türkiye dahil 50 ülkede yapılıyor.

Türkiye'nin, Goncourt seçimi de Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında, Goncourt Akademisinin himayesinde Institut Français Türkiye tarafından düzenleniyor.

Bu kapsamda Türkiye'de, Goncourt Edebiyat Ödüllü yazar Marie NDiaye'nin başkanlığında üniversitelerin Fransızca bölümlerindeki akademisyenlerden ve öğrencilerden jüri oluşturuldu.

Türkiye'nin Goncourt seçimi, Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de kurulan Fransızca okuma kulüpleri tarafından dört aylık bir tartışma süreci ve nihayetinde Fransız yazar Marie NDiaye'nin jüri başkanlığında yapılan jüri toplantısı sonucunda belirlendi.

"Yazarın etkileyici bir anlatım tarzı var"

Institut Français tarafından düzenlenen basın toplantısında, jüri başkanı Marie NDiaye, Türkiye seçiminin, "La Maison vide" adlı romanıyla Fransız yazar Laurent Mauvignier olduğunu duyurdu.

Yazar Mauvignier'in seçilmesinde sahip olduğu yazı ve anlatım tarzının etkili olduğunu belirten NDiaye, "Yazarın etkileyici bir anlatım tarzı var. Hatta geçtiğimiz yüzyıla ait bazı Fransız yazarları hatırlattığını da söylemişlerdir. Jüri ve kitabı okuyanlar, sayfa sayısı 700'ü aşan bir eser olmasına rağmen kitabın bağımlılık etkisiyle okunduğunu söylemişlerdir. Bu çok etkileyici. " ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da katıldı.

"La Maison Vide (Boş Ev)" isimli eser, Institut Français girişimiyle Türkçeye çevrilecek.