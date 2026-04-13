Evde bakım maaşı yattı mı? T.C. no ile evde bakım maaşı sorgulama

Nisan ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım desteğiyle ilgili süreç netleşmeye başladı. Özellikle 2026 Ocak ayındaki memur maaş katsayısı düzenlemesiyle birlikte 13.878 TL seviyesine çıkan ödemeler, hak sahipleri için kritik bir önem taşıyor.
Evde bakım maaşı yattı mı?
Bakanlığın genel işleyişi doğrultusunda takvim şu şekilde işleyecektir:
Başlangıç Tarihi: Ödemelerin 15 Nisan Çarşamba günü itibarıyla kademeli olarak hesaplara geçmesi bekleniyor.
İl Bazlı Dağılım: Ödemeler tüm Türkiye'de aynı anda yatmamaktadır. Genellikle büyükşehirlerden başlanarak ayın son gününe kadar tüm iller tamamlanır.
2026 Güncel Sosyal Yardım Tutarları
Ocak ayında yapılan güncellemeyle birlikte sosyal destek ödemeleri yeni rakamlarına ulaştı:
|Destek Türü
|Aylık Ödeme Tutarı (2026)
|Evde Bakım Yardımı
|13.878 TL
|Sosyal Ekonomik Destek (SED)
|9.723 TL
|6 Aylık Toplam Destek (Tahmini)
|83.268 TL
Sorgulama Yöntemleri: Maaşınız Yattı mı?
Ödemelerin durumunu anlık olarak takip etmek için iki ana kanal mevcuttur:
e-Devlet Üzerinden: "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sekmesine girerek, ödemenizin "Güncel" mi yoksa "Ödeme Hazır" mı olduğunu görebilirsiniz.
SMS Yöntemi (Ziraat Katılım): Banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan, telefonunuzun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek hesabınızdaki bakiyeyi kontrol edebilirsiniz.
Önemli Hatırlatma: Tatil veya bayram dönemlerine denk gelen süreçlerde Bakanlık bazen ödemeleri öne çekebilmektedir; ancak şu anki resmi takvim 15 Nisan başlangıcını işaret ediyor.