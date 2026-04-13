Evde bakım maaşı yattı mı? T.C. no ile evde bakım maaşı sorgulama

Sorgulama Yöntemleri: Maaşınız Yattı mı?

Ödemelerin durumunu anlık olarak takip etmek için iki ana kanal mevcuttur:

e-Devlet Üzerinden: "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sekmesine girerek, ödemenizin "Güncel" mi yoksa "Ödeme Hazır" mı olduğunu görebilirsiniz.

SMS Yöntemi (Ziraat Katılım): Banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan, telefonunuzun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek hesabınızdaki bakiyeyi kontrol edebilirsiniz.