YKS ek tercih kılavuzu 2025: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları

EK YERLEŞTİRME TERCİH KURALLARI

2025-YKS ek yerleştirme süreci için tercih kuralları netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, hangi adayların tercih yapma hakkı olduğu ve farklı programlar için geçerli olan koşullar detaylı bir şekilde açıklandı.

Ek yerleştirmede tercih yapmanın en temel şartı, 2025 YKS merkezî yerleştirmesinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmaktır. Ancak, bu kuralın bir istisnası bulunmaktadır:

Özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirme için tercih yapma hakkına sahiptir.

Ek yerleştirmede tercih yapılabilecek programların koşulları, kontenjan durumlarına göre farklılık göstermektedir:

Kontenjanı Dolan Programlar: Merkezî yerleştirmede dolan ve en küçük puanı oluşan programlarda, sadece ilgili programın puan türünde en küçük puana eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih yapabilecektir.

Kontenjanı Dolmayan Programlar: Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış olan tüm adaylar tercih edebilecektir.

Özel Kontenjanlar İçin Farklı Koşullar

Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan özel kontenjanlar da bulunmaktadır. Bu adayların, ilgili programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olmaları gerekmektedir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasına ekleyebilmeleri için, ilgili programların koşullarını karşılamaları da zorunludur.