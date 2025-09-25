YKS ek tercih kılavuzu 2025: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih dönemi için merakla beklenen tarihler, ÖSYM tarafından yayımlanan YKS ek tercih kılavuzu 2025 ile netlik kazandı. Kılavuza göre, adaylar için ek yerleştirme tercih işlemleri 25 Eylül tarihinde başladı.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Kılavuza göre, adaylar için ek yerleştirme tercih işlemleri 25 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında üniversitelerin ilk yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlarını değerlendirerek tercihlerini yapabilecek. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
2025-YKS Ek Yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanan Ek Yerleştirme Kılavuzu ile resmen başladı. Yayımlanan bu kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, ek yerleştirme işlemleri aşağıdaki üç ana kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır:
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu
2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu
Adayların, tercih yapma süresi içinde ÖSYM'nin resmi internet adresinden yayımlanacak olan güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecinde adayların kullanacağı kılavuz yayımlandı. Kılavuz, adaylara üniversite programları, kontenjanları ve koşulları hakkında detaylı bilgi sağlıyor. Tercih yapacak adayların, doğru bir yerleştirme süreci geçirmesi için bazı önemli noktalara dikkat etmesi gerekiyor.
Yayımlanan kılavuzda, yükseköğretim programları iki ana tablo halinde sunulmuştur:
Tablo 3: İki yıllık ön lisans programlarını ve bu programların boş kalan kontenjanlarını içermektedir.
Tablo 4: Dört veya daha fazla yıllık lisans programlarını ve bu programların boş kontenjanlarını göstermektedir.
Kılavuzda yer alan en kritik uyarı, adayların tercihlerini yapmadan önce, Tablo 4'ün ardından gelen "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü mutlaka incelemesi gerektiğidir. Bu bölümde, her bir program için geçerli olan özel koşullar ve önemli açıklamalar yer almaktadır. Adayların, tercih edecekleri programların özel koşullarını dikkatle okumaları ve bu koşulları karşıladıklarından emin olmaları gerekmektedir.
EK YERLEŞTİRME TERCİH KURALLARI
2025-YKS ek yerleştirme süreci için tercih kuralları netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, hangi adayların tercih yapma hakkı olduğu ve farklı programlar için geçerli olan koşullar detaylı bir şekilde açıklandı.
Ek yerleştirmede tercih yapmanın en temel şartı, 2025 YKS merkezî yerleştirmesinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmaktır. Ancak, bu kuralın bir istisnası bulunmaktadır:
Özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirme için tercih yapma hakkına sahiptir.
Ek yerleştirmede tercih yapılabilecek programların koşulları, kontenjan durumlarına göre farklılık göstermektedir:
Kontenjanı Dolan Programlar: Merkezî yerleştirmede dolan ve en küçük puanı oluşan programlarda, sadece ilgili programın puan türünde en küçük puana eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih yapabilecektir.
Kontenjanı Dolmayan Programlar: Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış olan tüm adaylar tercih edebilecektir.
Özel Kontenjanlar İçin Farklı Koşullar
Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan özel kontenjanlar da bulunmaktadır. Bu adayların, ilgili programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olmaları gerekmektedir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasına ekleyebilmeleri için, ilgili programların koşullarını karşılamaları da zorunludur.