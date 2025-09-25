TUS tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler 2025 TUS tercih kılavuzunda

Binlerce tıp doktoru adayı için kritik bir dönemeç olan 2025-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının sonuçları, 11 Eylül 2025 tarihinde ÖSYM tarafından duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından, gözler Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS) tercih takvimine çevrildi.

TUS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tıp fakültesi mezunları tercihlerin ne zaman alınacağını merakla bekliyor. ÖSYM'nin 2025 yılı takviminde TUS tercih tarihine henüz yer verilmediği görülüyor.

Resmi bir açıklama olmamasına rağmen, geçmiş yıllardaki süreçler öğrencilere bir fikir veriyor. Bir önceki dönemde sonuçlar 18 Nisan'da açıklanmış ve tercihler yaklaşık bir ay sonra, 21 Mayıs tarihinde alınmaya başlanmıştı.

Bu takvime dayanarak, yeni tercih işlemlerinin 15 Ekim civarında başlaması bekleniyor. Adayların, resmî duyurular için ÖSYM'nin internet sitesini yakından takip etmesi gerekiyor.

TUS Tercihleri Nasıl Yapılacak?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir

TUS Tercih Kılavuzu ve Kontenjanları Yayınlandı mı?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, tıp doktoru adayları tercih sürecinin başlamasını heyecanla bekliyor. Ancak, adayların tercih yaparken en çok ihtiyaç duyduğu 2025-TUS 2. Dönem tercih kılavuzu ve kontenjanları henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.

Tercih kılavuzu, adaylar için kritik bir yol haritası niteliğindedir. Bu kılavuzda, yerleştirme yapılacak uzmanlık dalları, üniversite ve hastanelerdeki kontenjanlar, başvuru şartları ve özel koşullar gibi tüm detaylar yer almaktadır. Bu nedenle, adayların tercih işlemlerine başlamadan önce kılavuzun yayımlanmasını beklemeleri büyük önem taşımaktadır.

ÖSYM'nin, tercih takvimi ve kılavuzuna ilişkin duyuruyu önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

Adaylar, tercihlerini belirlerken referans olması için son olarak açıklanan 2024 TUS 1. Dönem taban puanlarına göz atabilirler.

TUS 1. DÖNEM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ