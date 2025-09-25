FED Ekim toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısında

Fed'in faiz ve para politikası kararları, sadece Amerikan ekonomisini değil, tüm dünyadaki yatırımcıları ve finansal piyasaları doğrudan etkiliyor. ABD Merkez Bankası (FED), bu yıl ilk faiz indirimini yaptıktan sonra, piyasaların gözü yılın geri kalan toplantılarına çevrildi. Küresel ekonomiyi doğrudan etkileyen FED'in bu yıl içinde faiz kararı için iki kez daha toplanacağı duyuruldu.

FED EKİM FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı 28-29 Ekim'de düzenlenecek. Faiz kararı ise 29 Ekim akşamı açıklanacak.

Yılın son faiz kararı toplantısı da 9-10 Aralık günlerinde olacak.

EYLÜL FAİZ KARARINDA İNDİRİM YAPILDI MI?

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed)'nın 2025 yılı altıncı toplantısından faiz indirimi kararı çıktı. Yılın ilk faiz indirimi olma özelliğini taşıyan bu kararla birlikte, politika faizi 25 baz puan indirilerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekildi.

Fed'in faiz indirim kararı, bankanın önceki toplantılarında faiz oranlarını sabit tutma yönündeki duruşunun ardından geldi. Banka, en son Temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4.25-4.50 aralığında tutmuştu.

Fed'in son faiz indirim kararı, geçtiğimiz yıl 18 Aralık 2024'te faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4.25-4.50 seviyesine çektiği kararın ardından geldi. Yeni faiz indirimi, Fed'in para politikalarında bir yumuşamaya gittiğinin sinyali olarak yorumlandı.