Zirai don desteği ne zaman yatacak? Zirai don ödemelerinde son durum

2025 yılında yaşanan zirai don afetinden etkilenen çiftçilere yönelik destekleme ödemelerine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar, don afeti nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçiler için önemli bir ekonomik destek niteliği taşıyor.
ZİRAİ DON DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Şubat ve Nisan ayları arasında 65 ildeki 16 farklı ürünü etkileyen zirai don afeti nedeniyle zarar gören üreticilere yönelik destek ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çiftçilere toplam 46,5 milyar lira ödeme yapılacak.
Destek ödemelerinden faydalanmak için, 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)’de kaydı bulunan ve zarar tespiti İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılan çiftçiler hak kazanacak.
Sigortalı ve Sigortasız Çiftçilere Ödeme Planı
Tarım sigortası olan üreticilere ödemelerin yapıldığı belirtilirken, ÇKS’ye kayıtlı ancak sigortası olmayan çiftçilere de yaklaşık 23.5 milyar liralık bir ödeme yapılacağı duyuruldu. Böylece, hem sigortalı hem de sigortasız çiftçileri kapsayacak şekilde toplam 46,5 milyar lira hesaplara aktarılmış olacak. Ödemelerin Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Yapılan destekler, çiftçilerin maruz kaldığı hasar oranı ve alanına göre belirleniyor.
Zirai Don Desteği Ödemelerinden Kimler Faydalanabilecek?
Zirai don afeti nedeniyle zarar gören çiftçilere sağlanacak destek ödemelerinde, kimlerin bu haktan yararlanabileceği netlik kazandı. Destekler, farklı sigorta durumlarına sahip olan üreticileri kapsayacak şekilde belirlendi.
Yapılan açıklamaya göre, zirai don desteklemesinden aşağıdaki şartları sağlayan çiftçiler faydalanabilecek:
Tarım sigortası yaptırmamış olan çiftçiler.
Tarım sigortası olan ancak poliçesinde don teminatı bulunmayan üreticiler.
Tarım sigortası ve don teminatı olan, ancak bu teminattan herhangi bir tazminat alamamış çiftçiler.
Destekten Etkilenen Ürünler
Söz konusu zirai donun etkilediği ve destek ödemesine konu olan ürünler ise şunlardır:
Antep fıstığı
Armut
Ayva
Badem
Ceviz
Elma
Erik
Fındık
Kayısı
Kiraz
Limon
Mandalina
Portakal
Şeftali/nektarin
Üzüm
Vişne