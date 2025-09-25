Zirai don desteği ne zaman yatacak? Zirai don ödemelerinde son durum

ZİRAİ DON DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ve Nisan ayları arasında 65 ildeki 16 farklı ürünü etkileyen zirai don afeti nedeniyle zarar gören üreticilere yönelik destek ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çiftçilere toplam 46,5 milyar lira ödeme yapılacak.

Destek ödemelerinden faydalanmak için, 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)’de kaydı bulunan ve zarar tespiti İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılan çiftçiler hak kazanacak.