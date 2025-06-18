YKS saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek? TYT, AYT, YDT saati ve süresi

Üniversite eğitimi hayali kuran milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için artık sayılı günler kaldı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınav, adayların geleceklerini şekillendirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS, adayların bilgi ve birikimlerini sınayarak üniversitelere yerleşmeleri için kapıları aralayacak.

Milyonlarca adayın üniversite hayallerine ulaşmak için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kala, ÖSYM tarafından açıklanacak olan oturum başlama saatleri ve süreleri merakla bekleniyor.

YKS Oturum Tarihleri

İlk Oturum (TYT): 21 Haziran Cumartesi

21 Haziran Cumartesi İkinci Oturum (AYT): 22 Haziran Pazar

22 Haziran Pazar Üçüncü Oturum (YDT): 22 Haziran Pazar

TYT Oturum Saati ve Süresi

Tarih: 21 Haziran Cumartesi

21 Haziran Cumartesi Başlama Saati: 10.15

10.15 Süre: 165 dakika

165 dakika Bitiş Saati: 13.00

AYT Oturum Saati ve Süresi

Tarih: 22 Haziran Pazar

22 Haziran Pazar Başlama Saati: 10.15

10.15 Süre: 180 dakika

180 dakika Bitiş Saati: 13.15

YDT Oturum Saati ve Süresi

Tarih: 22 Haziran Pazar

22 Haziran Pazar Başlama Saati: 15.45

15.45 Süre: 120 dakika

120 dakika Bitiş Saati: 17.45

Adayların sınavlara zamanında yetişebilmek için belirlenen saatlerden önce sınav binalarında hazır bulunmaları önem taşıyor.

YKS 2025 Sonuçları 22 Temmuz'da Açıklanacak

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü adayların erişimine açılacak.

21 ve 22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek olan YKS'nin ardından, adaylar sınavda gösterdikleri performansın sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Bu tarihten itibaren üniversite tercih süreci de başlamış olacak.