YKS tercih dönemi ne zaman? ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları için kritik tercih süreci resmen başlıyor. Adayların bu süreçte acele etmeden, detaylı bir araştırma yaparak ve doğru bilgi kaynaklarından faydalanarak tercih listelerini oluşturmaları büyük önem taşıyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu, üniversitelerin kontenjanları, taban puanları ve bölümlere özel şartlar gibi kritik bilgileri içerecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Üniversite adayları, bu kritik tercih sürecini ÖSYM'nin belirlediği dijital kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapacak. Tercih işlemleri için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak. Özellikle yoğunluk yaşanmaması ve adayların işlemlerini sorunsuz tamamlayabilmeleri adına, tercihlerini son güne bırakmamaları tavsiye ediliyor.

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YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte, adayların gözü şimdi tercih sürecine ve YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasına çevrildi.

Tercih kılavuzunun ise önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Kılavuz, adayların tercih yaparken ihtiyaç duyacakları üniversite ve bölüm kontenjanları, taban puanları, başarı sıralamaları ve özel şartlar gibi tüm detayları içerecek.