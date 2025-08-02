YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL 2 sınav sonuçları sorgulama

Akademik kariyer hedefleyen yüksek lisans, doktora ve doçent adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2025 ikinci oturumunun ardından, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sonuçları 15 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava katılan adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile aşağıdaki kanallardan öğrenebilecek:

İnternet Adresi: ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası olan sonuc.osym.gov.tr

Mobil Uygulama: ÖSYM'nin resmî mobil uygulaması

Sınav sonuçları, lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvuruları için 5 yıl boyunca geçerli olacak

YÖKDİL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçlarının değerlendirme süreci ve puan hesaplama yöntemine ilişkin detaylar açıklandı.

Optik Okuma ve Değerlendirme: Adayların cevap kâğıtları, optik okuyucu sistemleri ile okunacak ve değerlendirme süreci bilgisayar ortamında tamamlanacak.

Yanlış Cevaplar Puanı Etkilemiyor: Puan hesaplaması yapılırken, adayların verdikleri doğru cevaplar dikkate alınacak. Sınavda yanlış cevapların doğru cevapları götürme gibi bir etkisi olmayacak.

İptal Edilen Soruların Etkisi: Sınavın ardından ÖSYM Başkanlığı veya yargı kararıyla herhangi bir sorunun iptaline karar verilmesi durumunda, o soru değerlendirme dışı bırakılacak. Kalan geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenerek adayların nihai puanı oluşturulacak.