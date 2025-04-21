15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı: Öğretmen alımı başvuru şartları neler? MEB sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları ve kontenjanı

Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Duyuruya göre, 2024 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Ayrıca alıma ilişkin taban puanları ve kontenjanlar da duyuruldu. Buna göre en çok ataması yapılacak alanlar 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği olacak. İşte öğretmen alımı başvuru şartlar, 15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı, MEB sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları ve kontenjanı..

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHLERİ 2025

Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları bugün itibari ile başlıyor. Başvurular 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır.

Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Başvurulara ilişkin kayıtların takvimde belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00’ya kadar tamamlanması gerekmektedir.

ATAMA NE ZAMAN?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Atama tarihi ise henüz paylaşılmadı.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı’na göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP120, KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25’inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

9. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları’nın ek 1'inci maddesinde sayılan İstisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

11. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı

Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.

2025 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı açıklandı.

En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

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