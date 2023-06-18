2023 YKS AYT-TYT-YDT soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen YKS'de ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı. Adaylar, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını ise bugün cevapladı. Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı. ÖSYM ise YKS 2023 soru ve cevap anahtarlarını erişime açtı...

2023 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına "https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html" bağlantısından ulaşılabiliyor. İşte YKS 2023 soruları ve cevapları:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı



Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları



Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)



Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)



Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)



Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)



Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.