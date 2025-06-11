2025 LGS: Sınav Saatleri, Süresi ve Sonuç Tarihi

Birinci oturumda sözel alandan 50 soru yer alacak. Bu oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden sorular yöneltilecek ve bu bölüm için 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise sayısal alandan 40 soru sorulacak. Bu oturumda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular bulunacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Her alt testin puanlamasında, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak ham puan hesaplanacak.

LGS Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

LGS, 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek ve iki ayrı oturumdan oluşacak:

Birinci Oturum (Sözel Alan): Türkiye saatiyle 09.30'da başlayacak.

Türkiye saatiyle İkinci Oturum (Sayısal Alan): Türkiye saatiyle 11.30'da başlayacak.

LGS Sınav Süresi ve Ders Dağılımı

Sınavın süresi ve soru dağılımı şu şekilde:

Birinci Oturum (Sözel Alan):

Soru Sayısı: 50 soru

50 soru Dersler: Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil

Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil Süre: 75 dakika

İkinci Oturum (Sayısal Alan):

Soru Sayısı: 40 soru

40 soru Dersler: Matematik, Fen Bilimleri

Matematik, Fen Bilimleri Süre: 80 dakika

Her alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Öğrencilerin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi bulundurması gerekecek.

Özel gereksinimi olan öğrenciler, sınav hizmeti alabilecek

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için örgün eğitime devam edenlerin bilgilerinin okul müdürlükleri tarafından ilgili RAM'a gönderilmesi, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise 16 Nisan 2025 tarihine kadar açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendileri getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek.

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere, yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için, öğrencinin sınava alınacağı adresin velisi/vasisi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi, okul müdürlüğü tarafından da ilgili rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) iletilmesi gerekecek.

Tercih ve yerleştirme işlemleri

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.