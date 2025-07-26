2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler LGS (lise) tercih sonuçlarında

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklanmış, ardından 14 Temmuz'da başlayan tercih süreci 24 Temmuz 2025 saat 17.00 itibarıyla sona ermişti. Şimdi ise binlerce öğrenci ve velinin gözü, sınavdan aldıkları puanlara göre yaptıkları sözel ve sayısal alan tercihlerinin yerleştirme sonuçlarına çevrildi.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecekler. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN NAKİL SÜRECİ

Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek.

1. Nakil Tercih Başvuruları: 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

1. Nakil Sonuçları: 8 Ağustos 2025 Cuma günü ilan edilecek.

2. Nakil Tercih Başvuruları: 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

2. Nakil Sonuçları: 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edilecek.

Ayrıca, 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirme başvuruları alınacak. Bu komisyonların yerleştirme işlemleri ise 22 Ağustos 2025 Cuma günü tamamlanacak.