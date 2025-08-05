2025 ÖZYES ne zaman? 2025 ÖZYES sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvuruları 23 Temmuz Çarşamba günü başladı ve 28 Temmuz Pazartesi günü sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sınav tarihine çevrildi.

ÖZYES NE ZAMAN?

Özel Yetenek Sınavları (ÖZYES), 13 Ağustos 2025 ile 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda düzenlenen bu sınavlar, özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, mavi kart sahipleri ve yabancı uyruklu adayların Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yerleşmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Sınavlar, ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde ve üniversitelerin ilgili fakültelerinde yapılacak. Adaylar, sınava girecekleri yer ve saat bilgilerini, sınavdan önce açıklanacak olan giriş belgelerinden öğrenebilirler.

ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖZYES sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), Türkiye'de üniversitelerin spor, sanat, müzik ve sahne sanatları gibi özel yetenek gerektiren bölümlerine öğrenci almak için kullanılan merkezi bir sınav sistemidir. Bu sınav, öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil, aynı zamanda ilgili alandaki beceri ve yeteneklerine göre değerlendirilmesini sağlar.

ÖZYES SINAVININ AMACI NEDİR?

ÖZYES'in temel amacı, adayların başvurdukları bölümde başarılı olup olamayacaklarını ölçmektir. Bu sınav, öğrencilerin sadece YKS'den aldıkları puanla değil, fiziksel performansları, sanatsal becerileri veya müzik yetenekleri gibi pratik bilgilerle de değerlendirilmesine olanak tanır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖZYES'e başvurabilmek için adayların öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumundan belirli bir baraj puanını geçmiş olmaları gerekir. Bu baraj puanı, her üniversite ve bölüm için farklılık gösterebilir.

Sınav, başvurulan alana göre uygulamalı ve fiziki yeterlilik testleri şeklinde yapılır. Örneğin, bir spor bilimleri fakültesi için koordinasyon parkuru ve fiziki yeterlilik testleri uygulanırken, güzel sanatlar fakültesi için resim veya heykel gibi uygulamalı sınavlar yapılabilir.

Yerleştirme puanı, ÖZYES'ten alınan puan, TYT puanı ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)'nin belirli oranlarda birleştirilmesiyle hesaplanır.