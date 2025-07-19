2025 TYT puanıyla tercih edilebilecek 2 yıllık ön lisans bölümleri

YKS sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte, adayların en çok merak ettiği konulardan biri de Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıyla hangi bölümlerin tercih edilebileceği oluyor. Peki, 2025 TYT puanınızla hangi iki yıllık ön lisans programlarına yönelebilirsiniz? İşte, TYT puanıyla tercih edilebilecek 2 yıllık programlar ve güncel puan durumlarına dair merak edilen detaylar.

TYT Puanıyla Tercih Edilen Ön Lisans Programları

2025 tercih dönemine ait güncel tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için, aşağıda yer alan liste 2024 yılı tercih kılavuzundan derlenmiş olup sizlere fikir vermesi amacıyla sunulmuştur. Unutmayın ki kontenjanlar ve puanlar her yıl değişebilir, bu yüzden resmi kılavuzu mutlaka kontrol etmelisiniz.

İşte TYT puanıyla tercih edebileceğiniz bazı 2 yıllık ön lisans bölümleri:

Sağlık Alanı:

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Çevre Sağlığı

Çocuk Gelişimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Eczane Hizmetleri

Elektronörofizyoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Engelliler İçin Gölge Öğreticilik

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

Hasta Bakımı

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik

Ortopedik Protez ve Ortez

Otopsi Yardımcılığı

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Podoloji

Teknik ve Mühendislik Alanları (Meslek Yüksekokulu Programları):

Açık Deniz Sondaj Teknolojisi

Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

CNC Programlama ve Operatörlüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Dijital Fabrika Teknolojileri

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Döküm

Elektrik

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi

Endüstriyel Cam ve Seramik

Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

Endüstriyel Kalıpçılık

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Gemi İnşaatı

Geoteknik

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

İnşaat Teknolojisi

İnternet ve Ağ Teknolojileri

İş Makineleri Operatörlüğü

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Laboratuvar Teknolojisi

Madencilik Teknolojisi

Makine

Makine Resim ve Konstrüksiyonu

Mekatronik

Mermer Teknolojisi

Metalurji

Mobil Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri

Otomotiv Teknolojisi

Polimer Teknolojisi

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Sosyal ve İdari Bilimler Alanı:

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayım Teknolojileri

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Deniz Brokerliği

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

E-Ticaret ve Pazarlama

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kooperatifçilik

Lojistik

Maliye

Marka İletişimi

Marine ve Yat İşletmeciliği

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Nüfus ve Vatandaşlık

Otobüs Kaptanlığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Posta Hizmetleri

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Tarım ve Gıda Alanı:

Arıcılık

Atık Yönetimi

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bitki Koruma

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Gıda Teknolojisi

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Mantarcılık

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Pastacılık ve Ekmekçilik

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Aşçılık

Sanat ve Tasarım Alanı:

Ambalaj Tasarımı

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Çini Sanatı ve Tasarımı

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Eser Koruma

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu

Giyim Üretim Teknolojisi

Görsel İletişim

Grafik Tasarımı

Halıcılık ve Kilimcilik

İç Mekan Tasarımı

Kozmetik Teknolojisi

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Mimari Dekoratif Sanatlar

Mimari Restorasyon

Moda Tasarımı

Moda Yönetimi

Diğer Alanlar:

Atçılık ve Antrenörlüğü

Avcılık ve Yaban Hayatı

Biyokimya

Boya Teknolojisi

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Temizliği ve Denetimi

Deri Teknolojisi

Ev İdaresi

Harita Kadastro

İkram Hizmetleri

İlahiyat

İslami İlimler

Kültürel Miras ve Turizm

Bu liste, geniş bir yelpazede TYT puanıyla tercih edilebilecek bölümleri kapsamaktadır. Tercih döneminde ÖSYM'nin resmi kılavuzunu dikkatle incelemenizi ve kendi ilgi alanlarınıza, yeteneklerinize ve puanınıza en uygun bölümleri seçmenizi öneririz.