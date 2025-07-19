2025 TYT puanıyla tercih edilebilecek 2 yıllık ön lisans bölümleri

YKS sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte, adayların en çok merak ettiği konulardan biri de Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıyla hangi bölümlerin tercih edilebileceği oluyor. Peki, 2025 TYT puanınızla hangi iki yıllık ön lisans programlarına yönelebilirsiniz? İşte, TYT puanıyla tercih edilebilecek 2 yıllık programlar ve güncel puan durumlarına dair merak edilen detaylar.
TYT Puanıyla Tercih Edilen Ön Lisans Programları
2025 tercih dönemine ait güncel tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için, aşağıda yer alan liste 2024 yılı tercih kılavuzundan derlenmiş olup sizlere fikir vermesi amacıyla sunulmuştur. Unutmayın ki kontenjanlar ve puanlar her yıl değişebilir, bu yüzden resmi kılavuzu mutlaka kontrol etmelisiniz.
İşte TYT puanıyla tercih edebileceğiniz bazı 2 yıllık ön lisans bölümleri:
Sağlık Alanı:
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Çevre Sağlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Eczane Hizmetleri
Elektronörofizyoloji
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Hasta Bakımı
İlk ve Acil Yardım
İş ve Uğraşı Terapisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri
Odyometri
Optisyenlik
Ortopedik Protez ve Ortez
Otopsi Yardımcılığı
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Podoloji
Teknik ve Mühendislik Alanları (Meslek Yüksekokulu Programları):
Açık Deniz Sondaj Teknolojisi
Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
CNC Programlama ve Operatörlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Dijital Fabrika Teknolojileri
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Gemi İnşaatı
Geoteknik
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
İnşaat Teknolojisi
İnternet ve Ağ Teknolojileri
İş Makineleri Operatörlüğü
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi
Madencilik Teknolojisi
Makine
Makine Resim ve Konstrüksiyonu
Mekatronik
Mermer Teknolojisi
Metalurji
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
Otomotiv Teknolojisi
Polimer Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Sosyal ve İdari Bilimler Alanı:
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayım Teknolojileri
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Deniz Brokerliği
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
E-Ticaret ve Pazarlama
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Lojistik
Maliye
Marka İletişimi
Marine ve Yat İşletmeciliği
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Nüfus ve Vatandaşlık
Otobüs Kaptanlığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Posta Hizmetleri
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Tarım ve Gıda Alanı:
Arıcılık
Atık Yönetimi
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bitki Koruma
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Mantarcılık
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Pastacılık ve Ekmekçilik
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Aşçılık
Sanat ve Tasarım Alanı:
Ambalaj Tasarımı
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Çini Sanatı ve Tasarımı
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Eser Koruma
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu
Giyim Üretim Teknolojisi
Görsel İletişim
Grafik Tasarımı
Halıcılık ve Kilimcilik
İç Mekan Tasarımı
Kozmetik Teknolojisi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Moda Tasarımı
Moda Yönetimi
Diğer Alanlar:
Atçılık ve Antrenörlüğü
Avcılık ve Yaban Hayatı
Biyokimya
Boya Teknolojisi
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Temizliği ve Denetimi
Deri Teknolojisi
Ev İdaresi
Harita Kadastro
İkram Hizmetleri
İlahiyat
İslami İlimler
Kültürel Miras ve Turizm
Bu liste, geniş bir yelpazede TYT puanıyla tercih edilebilecek bölümleri kapsamaktadır. Tercih döneminde ÖSYM'nin resmi kılavuzunu dikkatle incelemenizi ve kendi ilgi alanlarınıza, yeteneklerinize ve puanınıza en uygun bölümleri seçmenizi öneririz.