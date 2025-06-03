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2025 YKS Sınav Takvimi ve Sınav Yerleri: Adaylar İçin Önemli Bilgiler

Üniversiteye giriş heyecanını yaşayan binlerce aday için 2025 YKS sınav takvimi ve sınav giriş belgeleriyle ilgili merak edilenler belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalarla sınav tarihleri kesinleşirken, sınav yerlerinin ne zaman duyurulacağı da açıklığa kavuştu.

02 Haziran 2025 | 11:18
2025 YKS Sınav Takvimi ve Sınav Yerleri: Adaylar İçin Önemli Bilgiler

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturum halinde gerçekleştirilecek:

21 Haziran 2025 Cumartesi: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
22 Haziran 2025 Pazar: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
22 Haziran 2025 Pazar: Yabancı Dil Testi (YDT)

YKS yerleri belli oldu mu?

YKS sınav yerleri, sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından netleşiyor. Şu an için YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, sınav yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılıyor.

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında, adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulama yapabilecekler. Bu belge üzerinde sınava gireceğiniz bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

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Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
GERİ
İLERİ
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