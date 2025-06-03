2025 YKS Sınav Takvimi ve Sınav Yerleri: Adaylar İçin Önemli Bilgiler

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturum halinde gerçekleştirilecek:

21 Haziran 2025 Cumartesi: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

22 Haziran 2025 Pazar: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

22 Haziran 2025 Pazar: Yabancı Dil Testi (YDT)

YKS yerleri belli oldu mu?

YKS sınav yerleri, sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından netleşiyor. Şu an için YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, sınav yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılıyor.

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında, adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulama yapabilecekler. Bu belge üzerinde sınava gireceğiniz bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.