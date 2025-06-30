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  • 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Gözler YKS sonuçları için ÖSYM'ye çevrildi

2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Gözler YKS sonuçları için ÖSYM'ye çevrildi

21-22 Haziran'da uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından milyonlarca aday, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için sınav sonuçlarını bekliyor. Peki 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

30 Haziran 2025 | 14:08
2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Gözler YKS sonuçları için ÖSYM'ye çevrildi

21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde tamamlanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ardından, adaylar şimdi sonuçlara odaklanmış durumda. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına giren milyonlarca öğrenci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak sonuç tarihini merakla bekliyor.

2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım sona eriyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz Salı günü açıklanacak.

YKS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

YKS TYT, AYT ve YDT sonuçları erişime açıldığında, adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

YKS Sonuçlarının Ardından Tercih Süreci Başlayacak

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecekler. Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

2025 YKS soruları ve cevapları yayınlandı 

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. Adaylar, TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumlarının soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

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Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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