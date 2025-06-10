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2025 YKS tarihleri ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar

Üniversiteye giriş heyecanı yaşayan milyonlarca adayı yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ediyor. 2025 YKS'nin ne zaman yapılacağı ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak konusu.

10 Haziran 2025 | 13:11
Son Güncellenme: 10 Haziran 2025 | 13:11
2025 YKS tarihleri ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar

Bugün 10 Haziran 2025 Salı itibarıyla YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye 11 gün kaldı. AYT ve YDT oturumlarına ise 12 gün kalmış durumda. Adaylar heyecanla sınav öncesi evrakları tamamlarken bir yandan da YKS giriş belgeleri için takip içindeler. İşte YKS hakkında merak edilen tüm bilgiler

YKS 2025 ne zaman yapılacak?

2025 YKS, üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah saat 10:15'te başlayacak olup, sınav süresi 180 dakika olacak.
Yabancı Dil Testi (YDT): Yine 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS yerleri açıklandı mı?

2025 YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri henüz adayların erişimine açılmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, YKS sınav yerlerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani Haziran ayının ilk haftasında (en geç 11 Haziran 2025) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında, 2 milyon 560 bin 640 adayın hangi okulda sınava gireceği netleşecek.

YKS giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan "ais.osym.gov.tr" üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulayabilir ve yazdırabilirler.

Önemli Not: Sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya pasaport) olmadan adaylar sınav salonlarına kesinlikle alınmayacak. Bu nedenle, adayların belgelerini oturum öncesinde yanlarında bulundurmaları büyük önem taşıyor.

 

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