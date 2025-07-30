Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

YKS tercihleri nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2025-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, kılavuzun adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandığı kaydedildi.

Adayların tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Açıklanan takvime göre YKS tercihleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adayların ÖSYM'nin web sitesinden bireysel olarak başvurularını yapması gerekiyor. Tercihler, internet üzerinden yapılacak ve elektronik ortamda gönderilecek.

Posta, fax, elektronik posta gibi yöntemlerle yapılan tercihler işleme alınmayacak.