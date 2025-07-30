2025 YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YKS Ön Lisans, Lisans sıralama ve taban puanları sihirbazı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geliştirilen YÖK Atlas tercih robotu, üniversite ve bölüm seçimi yapacak öğrenciler için güvenilir ve kapsamlı bir rehber sunuyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en büyük yardımcısı olacak bu platform, YÖK'ün sunduğu resmi verilerle doğru kararlar vermenize olanak tanıyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından geliştirilen bu yazılım, üniversite adaylarının üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli kararlar vermesi amacıyla hazırlandı.

Bu yazılım bir "tercih robotu" değildir. Aksine, YÖK tarafından derlenen ve paylaşılan işlenmiş verilerin yer aldığı, seçkin ve güvenilir bir referans kaynağıdır.

Üniversite Seçimi İçin: "Üniversite Seç" kutucuğuna ilgilendiğiniz üniversitenin adını girerek, o üniversitedeki tüm lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detaylı bilgi almak istediğiniz programın üzerine tıklamanız yeterlidir.

Program (Meslek) Seçimi İçin: "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı veya mesleği girdiğinizde, bu isimde programların bulunduğu üniversiteleri listeleyebilirsiniz. Ayrıntılarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerine tıklayabilirsiniz.

Bu sistem, adaylara doğru ve güncel verilerle rehberlik ederek, geleceklerine yön verecek önemli kararlarında destek olmayı hedefliyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YÖK Atlas'ta hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

YÖK Atlas sayesinde adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hakkında kritik bilgilere kolayca erişebilirler:

Taban Puanları: Geçmiş yıllara ait bölümlerin taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz.

Başarı Sıralamaları: İlgilendiğiniz bölümlerin başarı sıralamaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kontenjanlar: Bölümlerin kaç öğrenci alacağını görebilirsiniz.

Akademik Kadrolar: Seçtiğiniz üniversitelerin ve bölümlerin akademik personel bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Mezun İstihdam Oranları: Mezunların iş bulma oranları gibi kariyer planlamanıza yardımcı olacak önemli verilere erişebilirsiniz.