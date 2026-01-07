2026 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri

2026 yılı, kamu personeli olma hayali kuran milyonlarca aday için oldukça yoğun bir sınav maratonuna sahne olacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini resmen ilan ederek Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (lise) düzeyindeki tüm oturumların tarihlerini netleştirdi.
1 2026 KPSS ne zaman?
2026 KPSS Sınav Tarihleri Özeti:
Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür): 6 Eylül 2026
Lisans (Alan Bilgisi): 12-13 Eylül 2026
Ön Lisans: 4 Ekim 2026
Ortaöğretim (Lise): 25 Ekim 2026
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi): 1 Kasım 2026
2026 KPSS Lisans Takvimi
ÖSYM tarafından açıklanan güncel takvim şu şekildedir:
|Oturum
|Sınav Tarihi
|Başvuru Tarihleri
|Genel Yetenek - Genel Kültür
|6 Eylül 2026
|1 - 13 Temmuz 2026
|Eğitim Bilimleri
|6 Eylül 2026
|1 - 13 Temmuz 2026
|Alan Bilgisi (1. Gün)
|12 Eylül 2026
|1 - 13 Temmuz 2026
|Alan Bilgisi (2. Gün)
|13 Eylül 2026
|1 - 13 Temmuz 2026
|MEB-AGS ve ÖABT*
|12 Temmuz 2026
|8 - 20 Mayıs 2026
2026 yılı KPSS maratonunun en yoğun katılım beklenen oturumlarından biri olan Ön Lisans düzeyi için ÖSYM takvimi kesinleşti. İki yılda bir yapılan bu sınav, kamu kurumlarında B grubu kadrolara atanmak isteyen iki yıllık üniversite mezunları için büyük önem taşıyor.
2026 KPSS Ön Lisans Önemli Tarihler
|Süreç
|Tarih
|Başvuru Tarihleri
|29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
|Geç Başvuru Günleri
|19 – 20 Ağustos 2026
|Sınav Tarihi
|4 Ekim 2026 Pazar
|Sonuç Açıklama Tarihi
|30 Ekim 2026
2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) Takvimi
|Süreç
|Tarih
|Başvuru Tarihleri
|27 Ağustos – 8 Eylül 2026
|Sınav Tarihi
|25 Ekim 2026 Pazar
|Sonuç Açıklama Tarihi
|19 Kasım 2026