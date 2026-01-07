2026 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri

2026 yılı KPSS maratonunun en yoğun katılım beklenen oturumlarından biri olan Ön Lisans düzeyi için ÖSYM takvimi kesinleşti. İki yılda bir yapılan bu sınav, kamu kurumlarında B grubu kadrolara atanmak isteyen iki yıllık üniversite mezunları için büyük önem taşıyor.

2026 KPSS Ön Lisans Önemli Tarihler