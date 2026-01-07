ARA
  • 2026 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri

2026 yılı, kamu personeli olma hayali kuran Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için kritik bir sınav yılı olacak. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte tüm oturumların tarihleri netleşti. Peki 2026 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri


2026 yılı, kamu personeli olma hayali kuran milyonlarca aday için oldukça yoğun bir sınav maratonuna sahne olacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini resmen ilan ederek Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (lise) düzeyindeki tüm oturumların tarihlerini netleştirdi.

1 2026 KPSS ne zaman?

2026 KPSS ne zaman?

2026 KPSS Sınav Tarihleri Özeti:

Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür): 6 Eylül 2026

Lisans (Alan Bilgisi): 12-13 Eylül 2026

Ön Lisans: 4 Ekim 2026

Ortaöğretim (Lise): 25 Ekim 2026

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi): 1 Kasım 2026

2026 KPSS Lisans Takvimi

ÖSYM tarafından açıklanan güncel takvim şu şekildedir:

OturumSınav TarihiBaşvuru Tarihleri
Genel Yetenek - Genel Kültür6 Eylül 20261 - 13 Temmuz 2026
Eğitim Bilimleri6 Eylül 20261 - 13 Temmuz 2026
Alan Bilgisi (1. Gün)12 Eylül 20261 - 13 Temmuz 2026
Alan Bilgisi (2. Gün)13 Eylül 20261 - 13 Temmuz 2026
MEB-AGS ve ÖABT*12 Temmuz 20268 - 20 Mayıs 2026

2026 yılı KPSS maratonunun en yoğun katılım beklenen oturumlarından biri olan Ön Lisans düzeyi için ÖSYM takvimi kesinleşti. İki yılda bir yapılan bu sınav, kamu kurumlarında B grubu kadrolara atanmak isteyen iki yıllık üniversite mezunları için büyük önem taşıyor.

2026 KPSS Ön Lisans Önemli Tarihler

SüreçTarih
Başvuru Tarihleri29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Geç Başvuru Günleri19 – 20 Ağustos 2026
Sınav Tarihi4 Ekim 2026 Pazar
Sonuç Açıklama Tarihi30 Ekim 2026

2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) Takvimi

SüreçTarih
Başvuru Tarihleri27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Sınav Tarihi25 Ekim 2026 Pazar
Sonuç Açıklama Tarihi19 Kasım 2026
