Ne zaman emekli olurum? SGK merak edilen soruya yanıt verdi

Emeklilik yaşı ve prim gününü dolduran vatandaşlar, “Ne zaman emekli olurum?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, emeklilik tarihi nasıl hesaplanır?


Emekliliği yaklaşan birçok vatandaş “Ne zaman emekli olurum?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu çok merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, emeklilik tarihi nasıl öğrenilir?

Emeklilik tarihi nasıl hesaplanır?

SGK’nın açıklamasına göre, “Ne zaman emekli olabilirim?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenlerin sgk.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Bu şekilde, zaman kaybı yaşamadan yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısına göre emeklilik tarihini öğrenmek mümkün.

Ardından E-SGK bölümüne giriş yaparak “Vatandaş” seçeneğini tıklamak gerekiyor. Sonrasında ise “Ne zaman emekli olabilirim? (4A)”, “Ne zaman emekli olabilirim? (4B)” veya “Ne zaman emekli olabilirim? (4C)” seçeneklerinden en uygun olanı seçerek emeklilik tarihi öğrenilebiliyor.

Ayrıca, e-devlet sistemi üzerinden "Ne zaman emekli olabilirim?" seçeneğinden emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

