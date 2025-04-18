23 Nisan'ın önemi nedir, 23 Nisan neden çocuklara armağan edildi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl coşkuyla kutlanmaktadır.

Milli bayram günlerinden biri olan 23 Nisan, bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarih, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmakta ve resmi tatil günleri arasında yer almaktadır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önemi

23 Nisan 1920'de TBMM açıldı ve ertesi yıl 23 Nisan 1921 yılı da bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, ''Milli Bayram'' olarak kutlananan 23 Nisan'ı 1929 yılında çocuklara armağan etti.

27 Mayıs 1935 yılında çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile beraber 23 Nisan artık ''Ulusal Egemenlik Bayramı'' şeklinde kutlanmaya başladı.

1983 yılında kanunda yapılan değişiklikle bayramın adı ''Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'' halini aldı.

23 Nisan ilk kez 1976 yılında 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyut kazandı.

Atatürk neden sevdiklerine "çocuk" derdi?

Atatürk hangi yaşta olursa olsun tüm sevdiklerine çocuk diye seslenirdi. Çünkü hayatında onun için çocuk sevgi anlamına geliyordu. Ayrıca çocuklara çiçeklerim derdi. Bu yüzden TBMM açıldığında bugünü çocuklara armağan etti. Ve böylece her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başladı.

Atatürk'ün çocuklarla ilgili 3 sözü nedir?

- "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

- "Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır."

- "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."

"Küçük hanımlar, küçük beyler" sözü ne anlatıyor?

Ata’mız, 17 Ekim 1922 yılında Bursa’da kendisini karşılayan çocuklara “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" diyerek seslenmiştir.

Bu sözler, Atatürk’ün çocukları nasıl sevdiğinin, ne kadar güvendiğinin kanıtıdır.

Ulusal egemenlik ne demektir kısaca?

Ulusal egemenlik, bir ulusun veya devletin, kendi siyasi ve hukuki otoritesini bağımsız bir şekilde yönetme yeteneği ve hakkıdır. Ulusal egemenlik kavramı, bir devletin iç işlerinde bağımsızlık, özerklik ve otonomi ilkesini ifade eder. Ulusal egemenlik, devletin hükümeti ve vatandaşları üzerinde tam yetki ve kontrol sahibi olma anlamına gelir.

Bu yıl 23 Nisan'ın kaçıncı yılını kutluyoruz?

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı kutlanıyor.