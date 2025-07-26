AGS ne zaman açıklanacak? 2025 MEB-AGS ve ÖABT sonuç tarihi

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 13 Temmuz 2025 tarihinde tamamlandı. Başvuruların 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındığı bu önemli sınavların sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte netlik kazandı. Adaylar, emeklerinin karşılığını görecekleri günü sabırsızlıkla beklerken, ÖSYM bu bekleyişi sona erdiren tarihi açıkladı.

2025 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS sınavı sonuçları 13 Ağustos günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak.

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

AGS PUANI HESAPLAMA

MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanı, birkaç adımdan oluşan ve adayların hem genel yeterliliklerini hem de alan bilgilerini (bazı branşlarda) ölçen karmaşık bir sistemle hesaplanır. İşte adım adım AGS puan hesaplama süreci:

1. Ham Puan Hesaplaması

Her test için ilk olarak ham puan belirlenir:

Adayların doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilir.

Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri (1/4) çıkarılarak adayın ilgili testten aldığı ham puan bulunur.

AGS sınavında bulunan 6 konu, ayrı birer alt test olarak değerlendirilir ve her alt test için ham puan ayrı ayrı hesaplanır.

2. Standart Puan Hesaplaması

Ham puanlar, testlerin zorluk derecelerine göre standart hale getirilir:

Her alt test için, sınava giren tüm adayların (son sınıfta okuyanlar dahil) ham puanları kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunur.

Bu ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak, tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır. Bu sayede testler arasındaki zorluk farkları dengelenmiş olur.

3. Soru İptalleri ve Cevap Değişikliklerinin Etkisi

Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumda geçerli soruların puan değeri yeniden saptanarak puanlama yapılır.

ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda ise, güncellenen cevap anahtarı esas alınarak puanlama güncellenir.

4. MEB-AGS Puanının Oluşturulması

AGS puanı hesaplaması, adayın branşına göre farklılık gösterir:

ÖABT Uygulanan Branşlar İçin (Örneğin: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri vb.):

MEB-AGS puanı, AGS puanının %50'si ile ÖABT puanının %50'sinin toplanmasıyla hesaplanır.

Yabancı Dil Branşları İçin (Örneğin: İngilizce, Almanca, Fransızca vb.):

MEB-AGS puanı, AGS puanının %50'si ile adayın aynı yıl içinde ve AGS'den önce girdiği en yüksek YDS veya e-YDS puanının %50'sinin toplanmasıyla hesaplanır.

ÖABT veya YDS/e-YDS Yapılmayan Branşlar İçin:

Akademiye giriş için doğrudan MEB-AGS-P1 puanı esas alınır. Bu puan sadece AGS'den alınan puana göre belirlenir.