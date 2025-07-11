AGS ne zaman, saat kaçta? AGS-ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Öğretmen adaylarının geleceğini şekillendirecek olan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için tüm hazırlıklar sona erdi. Bu yeni sınav sistemi, Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine katılacak öğretmen adayları için ilk kez uygulanacak.

AGS 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 AGS sınavı 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav 10:15'te başlayacak.

AGS - ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, bu önemli sınavlar için hazırlıklarını hızlandırırken, sınav süresi ve giriş belgelerinin nasıl alınacağı gibi detaylar hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı için duyuru geldi.

13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarına girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek’te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 13 Temmuz 2025 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge, sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ile biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

13 TEMMUZ 2025 PAZAR GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDAAÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

AGS - ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AGS SORU SAYISI VE SÜRELER

AGS oturumu: 110 dakika sürecek ve 12:05'te tamamlanacak.

ÖABT oturumu:

İlköğretim adayları için 90 dakika sürecek ve 16:15'te sona erecek.

Ortaöğretim adayları için ise sınav 15:55'te tamamlanacak.

Tüm adaylar için zorunlu olan AGS'de 80 soru yöneltilecek.

Sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuç tarihine kadar geçerli olacak. Bu durum, adayların puanlarını belirli bir süre boyunca kullanabilmelerine olanak tanıyacak.

2025 AGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB AGS'ye başvuran adayların sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 13 Ağustos’ta açıklanacak.