AGS-ÖABT sınav ne zaman, saat kaçta? 2025 MEB AGS - ÖABT sınav soruları dağılımı nasıl olacak?

Öğretmen adaylarının katılacağı MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sınava girecek adaylar için giriş belgeleri erişime açılırken, sınavın soru sayısı ve süresi de netleşti. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan bilgiler aracılığıyla sınav günü ve saatine dair tüm gerekli bilgilere ulaşabiliyor.

MEB AGS - ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek iki önemli sınavın tarihleri ve süreleri netleşti.

MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS), 13 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 110 dakika süre verilecek.

Aynı gün öğleden sonra gerçekleşecek olan MEB Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 14.45'te başlayacak. ÖABT'nin süresi alanlara göre farklılık gösteriyor:

90 dakika sürecek testler: İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi.

70 dakika sürecek testler: Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi/İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi.

MEB AGS - ÖABT KONU DAĞILIMI

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), adaylara yönelik iki ayrı oturumdan oluşacak: Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT).

Sınavda adaylara, AGS oturumunda 80 çoktan seçmeli soru yöneltilirken, ÖABT oturumunda ise 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacak. AGS oturumu için sınav süresi 110 dakika olarak belirlendi.

ÖABT'de ise sınav süreleri alana göre farklılık gösterecek:

90 dakika sürecek testler: İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi.

70 dakika sürecek testler: Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi/İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi.

ÖABT veya YDS/e-YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında akademiye giriş için MEB-AGS-P1 puanı esas alınacak.

MEB AGS - ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) için sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin duyurusuyla nihayet açıklandı. Adaylar, 2025 Akademi Giriş Sınavı'na ait giriş belgelerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden kolayca indirebilecekler.

13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS)'nin, 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarına başvuran tüm adayların bina/salon atamaları tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgesi'ne, 03 Temmuz 2025 tarihi saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin resmi adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

Önemli Uyarılar:

2025-AGS oturumu için adaylar, 13 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.

2025-ÖABT oturumu için adaylar, 13 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.

MEB AGS - ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB AGS - ÖABT sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.