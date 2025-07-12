AGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2025 AGS sınav saatleri

MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), yarın (13 Temmuz 2025 Pazar günü) ilk kez uygulanacak. Bu sınavlar, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine katılacak öğretmen adayları için düzenlenecek.

AGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

AGS 10.15’te başlayacak ve 12.05'te bitecek.

AGS SINAV SÜRESİ: AGS KAÇ DAKİKA?

AGS, saat 10.15’te başlayacak ve adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 14.45’te başlayacak olan ÖABT’de de adaylara 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve alanlarına göre 90 dakika ya da 70 dakika cevaplama süresi verilecek.

Her iki oturum da 81 il ve KKTC dahil 103 sınav merkezinde uygulanacak. Adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri saat 10.00’a kadar açık bulundurulacak.

AGS SONUÇ GÜNÜ

MEB AGS'ye katılan adayların sonuçları ÖSYM tarafından 13 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

AGS ve ÖABT KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne katılımı için önemli birer adım.

Akademi Giriş Sınavı (AGS), Milli Eğitim Akademisi'ne katılmak isteyen tüm öğretmen adayları için zorunlu tutuluyor. Bu oturum, genel yetenek, genel kültür (Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri, Türk Millî Eğitim Sistemi ve mevzuatı gibi konular) ve pedagojik yeterlilikleri ölçmeyi hedefliyor.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise, yalnızca alan bilgisi ölçümü yapılması gereken branşlardaki adaylar için geçerli olacak.