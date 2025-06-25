AGS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 AGS sınav giriş belgesi sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adaylarına yönelik düzenlenen Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Milli Eğitim Bakanlığı Akademileri Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başladı. 1Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan sınavlara kısa bir süre kala, adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını ve sınav sürecine dair detayları merak ediyor.

AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademileri Giriş Sınavı (AGS) için adayların sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merakla bekleniyor. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan AGS sınavının giriş belgelerinin, sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanması planlanıyor.

Bu takvime göre, AGS sınav yerleri ve giriş belgelerinin en geç 3 Temmuz 2025 tarihine kadar adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecekler.

AGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava katılacak adaylara yönelik önemli bir bilgilendirme yayımladı. Buna göre, adaylara katılacakları her oturum için ayrı bir Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.

Adaylar, bu belgelerine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecekler. Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden edinilebilecek.

AGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü için ilk kez düzenlenecek olan Milli Eğitim Akademileri Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav programı şu şekilde belirlendi:

AGS (Akademi Giriş Sınavı): Saat 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek.

ÖABT (Öğretmen Alan Bilgisi Testi): Saat 14.45'te başlayacak. Bu oturumun süresi, adayların alanlarına göre 70 ila 90 dakika arasında değişecek.

Öğretmen adayları için büyük önem taşıyan bu sınavlar, mesleğe geçiş sürecinde belirleyici rol oynayacak.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS'nin sonuçları ise ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

MEB AGS HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS)'nın ayrıntıları netleşti. Öğretmen adaylarının Akademi eğitimine kabulü için düzenlenecek sınav, iki ana oturumdan oluşacak: 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT).

Belirlenen bilgilere göre, aşağıdaki öğretmen adaylıkları için MEB-AGS puanının hesaplanmasında her iki sınavın ağırlığı eşit olacak:

Biyoloji

Coğrafya

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

Fizik

İlköğretim Matematik

Kimya/Kimya Teknolojisi

Matematik

Okul Öncesi

Rehberlik

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler

Tarih

Türkçe

Türk Dili ve Edebiyatı

Beden Eğitimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

Bu alanlarda, adayların AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Bu düzenleme, öğretmen adaylarının hem genel yetenek ve kültürel bilgilerini hem de alan bilgisi yeterliliklerini aynı oranda dikkate alacak bir değerlendirme sistemi sunuyor.