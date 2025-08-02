AGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AGS sonuç sorgulama sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuç tarihi, geçtiğimiz haftalarda sınava giren binlerce öğretmen adayı tarafından merakla bekleniyor. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olacak.

AGS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, sınav sonuçları 13 Ağustos’ta ilan edilecek. Sonuçların açıklanacağı saat ise henüz netleşmedi.

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi kanallarını kullanacak.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile aşağıdaki platformlar üzerinden sorgulayabilir:

İnternet Adresi: ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişim sağlanacak.

Mobil Uygulama: ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlar görüntülenebilecek.

AGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puan hesaplamasında, adayların başvurdukları branşa göre farklı yöntemler uygulanacak.

Yabancı Dil Öğretmenlikleri İçin Hesaplama

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce gibi yabancı dil öğretmenliği adayları için puan hesaplaması, AGS ve YDS (veya e-YDS) puanlarının ortalamasıyla yapılacak. Bu hesaplama şu şekilde gerçekleştirilecek:

AGS puanının %50'si

YDS veya e-YDS puanının %50'si

Bu iki puan toplanarak adayın MEB-AGS puanı belirlenecek. Yabancı dil puanı hesaplanırken, adayın aynı yıl içinde ve AGS'den önce girdiği YDS veya e-YDS sınavlarından en yüksek olan puanı dikkate alınacak.

Diğer Öğretmenlikler İçin Hesaplama

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) veya YDS uygulanması gerekmeyen diğer öğretmenlik branşları için ise MEB-AGS puanı yalnızca AGS puanıyla oluşturulacak. Yani, bu adayların puanı sadece AGS sınavından aldıkları not üzerinden hesaplanacak.