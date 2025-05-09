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Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları başladı! ÖSYM 2025 MEB AGS başvuru ekranı ve ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları başladı. AGS sınavı için başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru ücreti merak ediliyor. Peki, 2025 AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

08 Mayıs 2025 | 11:25
Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları başladı! ÖSYM 2025 MEB AGS başvuru ekranı ve ücreti

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) başvuruları 8 Mayıs Perşembe bugün başladı.  Bu yıl ilk kez KPSS yerine AGS sınavına girecek olan öğretmen adayları, sonuçlara göre Milli Eğitim Akademisine kabul edilecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar başvuru şeklinin ve ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor.

AGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek

2025 AGS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

AGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

MEB AGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AGS BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2025 AGS başvuru ücreti belli oldu.

AGS başvuru ücreti 570 TL olarak yatırılacak.

AGS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

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Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
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