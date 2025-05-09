Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları başladı! ÖSYM 2025 MEB AGS başvuru ekranı ve ücreti

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) başvuruları 8 Mayıs Perşembe bugün başladı. Bu yıl ilk kez KPSS yerine AGS sınavına girecek olan öğretmen adayları, sonuçlara göre Milli Eğitim Akademisine kabul edilecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar başvuru şeklinin ve ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor.

AGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek

2025 AGS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

AGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

MEB AGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AGS BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2025 AGS başvuru ücreti belli oldu.

AGS başvuru ücreti 570 TL olarak yatırılacak.

AGS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.