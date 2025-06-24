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ALES 2 ne zaman? ALES/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2. oturumu için heyecan dorukta. Adaylar, sınav tarihi yaklaşırken sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını ve nereden sorgulanabileceğini araştırmaya başladı. Peki ALES 2 ne zaman? ALES/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

24 Haziran 2025 | 12:55
ALES 2 ne zaman? ALES/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ikinci oturumu için geri sayım sürerken, adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Yüksek lisans hedefiyle bu önemli sınava katılacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin yapacağı duyuruya çevirdi.

ALES/2 Sınav Giriş Belgesi Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav giriş yerleri belgesi, ÖSYM’nin geçmiş uygulamalarına göre sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanıyor.

Bu doğrultuda, 2025-ALES/2 sınav giriş belgelerinin 25 Haziran 2025 tarihinden itibaren ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

Resmi duyuru henüz yapılmadı, adaylar ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle belgelerine ulaşabilecek.

Giriş belgesi; sınav günü gidilecek bina, salon ve oturma düzeni gibi kritik bilgileri içeriyor ve sınavda mutlaka yanınızda bulundurulmalı.

2025-ALES/2 Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Tarih: 6 Temmuz 2025, Pazar

Başlama saati: 10:15

Süre: 150 dakika

Soru sayısı: 100 (Sayısal + Sözel testler)

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sonuç tarihi: 25 Temmuz 2025

Sorgulama: ÖSYM AİS (https://ais.osym.gov.tr)

2025 ALES/3 Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihleri: 7 – 14 Ekim 2025

Geç Başvuru Günü: 15 Ekim 2025 (ayrıca ücret farkı uygulanır)

Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025, Pazar

Sınav Saati: 10:15

Süre: 150 dakika

Soru Sayısı: 100 (sayısal + sözel)

Sonuç Açıklanma Tarihi:

12 Aralık 2025’te ÖSYM AİS (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.

Not: ALES puanı 5 yıl geçerlidir ve yüksek lisans, doktora, akademik personel alımları gibi birçok alanda kullanılır. Başvuru tarihlerini kaçırmamak için takviminizi şimdiden ayarlayın!

 

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Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
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