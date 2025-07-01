ALES 2 ne zaman? ÖSYM ALES 2 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) ikinci oturumuna kısa bir süre kaldı. ÖSYM tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan ALES/2 sınavı öncesinde, adaylar sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman kadrolarına başvurmak veya lisansüstü eğitim programlarına kayıt yaptırmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan bu sınav, kariyer planlamalarında kritik bir rol oynuyor.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 6 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek olan sınav, saat 10.15'te başlayacak.

ALES/2'ye girecek adaylara, sınavda toplam 100 soru yöneltilecek. Bu sorular 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere iki bölümden oluşacak. Adayların soruları cevaplaması için toplam 150 dakika (2,5 saat) süreleri olacak. Sınav öncesinde adayların, sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları büyük önem taşıyor.

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için beklenen sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, sınav yerlerini ve detaylı bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulayabilirler.

Sınav giriş yerlerinizi öğrenmek için https://ais.osym.gov.tr adresini ziyaret ederek T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız yeterli. Belgede, sınav salonunuz, sıra numaranız ve sınavla ilgili diğer önemli bilgiler yer alıyor.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.