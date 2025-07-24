ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde yurt genelinde uygulandı. Sınavın ardından gözler şimdi sonuçlara çevrildi. ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre, ALES/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Adaylar, belirtilen tarihte sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçları saati ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

ALES/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor.

https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ALES SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

2025-ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanması beklenirken, adaylar için önemli bir detay daha öne çıkıyor. ÖSYM’nin belirlediği kurallara göre, ALES sonuçları açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

Adayların bu sınavdan elde ettiği puanlar, yalnızca yüksek lisans ve doktora programı başvurularında değil; öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlisi gibi akademik kadrolara yapılacak başvurularda da kullanılabilecek.

Bu yönüyle ALES, akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyor. Puanın uzun süre geçerli olması, adaylara hem zaman hem de planlama açısından avantaj sağlıyor.