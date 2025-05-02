ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı: ALES sınav sonuçları açıklandı

13 Nisan 2025 tarihinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı. ALES/1 sınav sonuçları açıklandı. Lisansüstü eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adaylar, sınav sonuçlarını ÖYSM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.



ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.



Bu doğrultuda 2025 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2030 yılına kadar geçerli olacak.

ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.

ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.