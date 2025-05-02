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  • ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı: ALES sınav sonuçları açıklandı

ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı: ALES sınav sonuçları açıklandı

ALES/1 sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM, ALES/1 sonuçlarını erişime açtı. Peki ALES/1 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? İşte ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı...

02 Mayıs 2025 | 10:59
ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı: ALES sınav sonuçları açıklandı

13 Nisan 2025 tarihinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı. ALES/1 sınav sonuçları açıklandı. Lisansüstü eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adaylar, sınav sonuçlarını ÖYSM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2025 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2030 yılına kadar geçerli olacak.

ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.

ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.

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30 Nisan borsada gün sonu rakamları
Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
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Oyak Çimento'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı geldi
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
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