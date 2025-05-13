ALES/2 Başvuruları Bugün Başladı! Akademik Kariyer Hayali Kuranlar Dikkat...

ÖSYM tarafından akademik kariyer hedefleyenler için yılda üç kez düzenlenen ALES oturumlarının ikincisi için başvuru süreci resmen başladı. İlk oturumu geride kalan sınav maratonunda, ikinci oturum ile sınav heyecanı yeniden yaşanacak.
ALES Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Başvuru Ekranı
ALES/2 başvurularınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz ÖSYM AİS ekranı aracılığıyla yapabilirsiniz:
ALES/2 Başvuru ve Sınav Takvimi
- ALES/2 Başvuru Tarihleri: 13 - 21 Mayıs
- ALES/2 Geç Başvuru Tarihi: 29 Mayıs
- ALES/2 Sınav Tarihi: 6 Temmuz
ALES/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ALES/2 sınav sonuçları, 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.