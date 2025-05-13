ALES/2 Başvuruları Bugün Başladı! Akademik Kariyer Hayali Kuranlar Dikkat...

ÖSYM tarafından akademik kariyer hedefleyenler için yılda üç kez düzenlenen ALES oturumlarının ikincisi için başvuru süreci resmen başladı. İlk oturumu geride kalan sınav maratonunda, ikinci oturum ile sınav heyecanı yeniden yaşanacak.

ALES Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Başvuru Ekranı

ALES/2 başvurularınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz ÖSYM AİS ekranı aracılığıyla yapabilirsiniz:

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

ALES/2 Başvuru ve Sınav Takvimi

ALES/2 Başvuru Tarihleri: 13 - 21 Mayıs

13 - 21 Mayıs ALES/2 Geç Başvuru Tarihi: 29 Mayıs

29 Mayıs ALES/2 Sınav Tarihi: 6 Temmuz

ALES/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ALES/2 sınav sonuçları, 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.