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ALES/2 Başvuruları Bugün Başladı! Akademik Kariyer Hayali Kuranlar Dikkat...

Akademik kariyer hedefi olan adayların katılması zorunlu olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'in ikinci oturumu (ALES/2) için başvurular bugün, 13 Mayıs Çarşamba günü ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından alınmaya başlandı. Adaylar, 6 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan ALES/2 sınavına başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvuru ücreti ödemeleri de yine aynı sistem üzerinden yapılabilecek.

13 Mayıs 2025 | 15:01
ALES/2 Başvuruları Bugün Başladı! Akademik Kariyer Hayali Kuranlar Dikkat...

ÖSYM tarafından akademik kariyer hedefleyenler için yılda üç kez düzenlenen ALES oturumlarının ikincisi için başvuru süreci resmen başladı. İlk oturumu geride kalan sınav maratonunda, ikinci oturum ile sınav heyecanı yeniden yaşanacak.

ALES Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Başvuru Ekranı

ALES/2 başvurularınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz ÖSYM AİS ekranı aracılığıyla yapabilirsiniz:

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

ALES/2 Başvuru ve Sınav Takvimi

  • ALES/2 Başvuru Tarihleri: 13 - 21 Mayıs
  • ALES/2 Geç Başvuru Tarihi: 29 Mayıs
  • ALES/2 Sınav Tarihi: 6 Temmuz

ALES/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ALES/2 sınav sonuçları, 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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