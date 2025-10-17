AÖF kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? 2025 AÖF kayıt yenileme nereden yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemleri sonrasında, üniversite kayıt süreçleri tamamlanırken, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için de kayıt yenileme tarihleri gündeme geldi.

AÖF kayıt yenileme ne zaman sona eriyor?

AÖF kayıt yenileme 6 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2025 AÖF kayıt yenileme nereden yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi kayıt yenileme süreci, tamamen çevrim içi (online) olarak yürütülmektedir. Bugün (17 Ekim 2025) sona erecek olan süreçte öğrencilerin izlemesi gereken adımlar şunlardır:

Online Sisteme Giriş ve Ders Seçimi:

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu sistemine giriş yaparlar.

Bu sistem üzerinden ders seçimi (Ekle/Sil) işlemini gerçekleştirirler. Öğrenciler, akademik kurallara uygun olarak alabilecekleri dersleri seçmekle yükümlüdürler.

Ders Onayı ve Harç Ödemesi:

Seçilen dersler onaylandıktan sonra, öğrencinin ödemesi gereken kayıt yenileme harcı (öğrenim ücreti ve varsa dönemlik katkı payı) belirlenir.

Bu harç, fakülte tarafından belirtilen anlaşmalı bankalara yatırılır.

Kayıt Tamamlanması:

Ödeme işleminin banka tarafından onaylanıp sisteme yansımasıyla birlikte, kayıt yenileme süreci resmî olarak tamamlanmış olur.

Öğrencilerin, herhangi bir aksaklık yaşamamak için bu adımları 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 22.00'ye kadar tamamlamaları gerekmektedir.