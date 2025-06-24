AÖF yaz okulu 2025 kayıtları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören ve mezuniyete yakın öğrenciler için beklenen 2024-2025 Yaz Okulu kayıt duyurusu nihayet yayımlandı. Özellikle tek dersi kalan ya da not yükseltmek isteyen adayların merakla beklediği yaz okulu kayıt tarihleri ve detayları belli oldu.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt takvimi açıklandı. Buna göre, yaz okulu kayıt işlemleri 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Kayıtlar, 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00'de sona erecek.

Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, en fazla beş ders seçebilecek. Kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle tamamlanacak.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşir. Unutulmamalıdır ki, ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve bu nedenle kayıt yapılamayacaktır.

Ders seçimi işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden “Öğrenci Bilgi Sistemi” bölümündeki “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından gerçekleştirilecektir. Öğrenciler yaz okulunda en fazla beş ders seçebilirler.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 AÖF Yaz Okulu için belirlenen ders başına ücretlendirme şu şekildedir:

1 Ders: ₺1.400,00

2 Ders: ₺1.585,00

3 Ders: ₺1.770,00

4 Ders: ₺1.955,00

5 Ders: ₺2.140,00

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Ders seçimi işlemini tamamlayan öğrenciler, 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini belirlenen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki yöntemlerle ödeyebilirler:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız işlemler)

(Kartlı/Kartsız işlemler) Mobil Bankacılık ile Ödeme

Ödemeler, yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.30'a kadar yapılabilecektir.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Akademik takvime göre, AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecektir.