AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt süreci, öğrencilerin yoğun ilgisiyle 30 Haziran'da başlamış ve 4 Temmuz Cuma günü saat 22:00 itibarıyla tamamlanmıştır. Kayıt sürecinin sona ermesinin ardından, yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin en büyük merak konusu, sınavın ne zaman yapılacağı oldu.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak. AÖF Yaz okulu sınav giriş belgeleri de henüz açıklanmadı.

Öğrenciler sınav için ÖBS sistemi üzerinde yer alan ''sınav merkezi tercihi'' sekmesinden 4 Temmuz 'a kadar sınav merkezlerini güncelleyebiliyor.

DERS SEÇİM SÜRECİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, ders seçimi yapan öğrencilerin bu aşamada doğru adımları takip etmeleri büyük önem taşıyor. Yaz okulu ders seçimi, üç ana aşamadan oluşuyor ve her aşamanın eksiksiz tamamlanması gerekiyor.

Ders Seçimi Süreci Adım Adım:

Giriş İşlemi: Ders seçimine başlamak için ilk olarak aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu'na giriş yapmanız gerekmektedir. Burada Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısını kullanarak T.C. kimlik numaranız ve öğrenci şifrenizle sisteme erişim sağlayacaksınız.

Ders Belirleme: Sisteme giriş yaptıktan sonra, yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyeceğiniz ikinci aşamaya geçeceksiniz. Bu bölümde, size sunulan dersler arasından seçiminizi yapmanız gerekmektedir.

Ders Seçimini Onaylama: Derslerinizi belirledikten sonraki üçüncü ve son aşama ise yaptığınız ders seçimini onaylamanızdır. Bu adım, ders seçim sürecinin en kritik noktasıdır.

Yapılan ders seçimini onaylamadığınız takdirde, seçtiğiniz dersler geçersiz sayılacaktır. Bu durumda, yaz okulunda herhangi bir derse kayıt olmamış kabul edilir ve sınavlara girme hakkınızı kaybedersiniz.

Ayrıca, ders seçiminde herhangi bir değişiklik yapmanız durumunda, sistemde en son onayladığınız ders seçimi geçerli olacaktır. Bu nedenle, tüm değişiklikleri yaptıktan sonra son kez onayladığınızdan emin olmalısınız. Ödeme bilgileri de en son onaylanan ders seçimine göre oluşacaktır.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2025-2026

Güz Dönemi

Ara sınav: 6-7 Aralık 2025

Final sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi

Ara sınav: 4-5 Nisan 2026

Final sınavı:16-17 Mayıs 2026

Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026