AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2024-2025 eğitim-öğretim yılı yaz okulu kayıtları, 30 Haziran ile 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kayıt sürecini tamamlayan öğrenciler için şimdi en önemli gündem, AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin yayımlanması ve sınav tarihleri.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu sınavına girecek öğrenciler için sınav detayları şu şekildedir:

Sınav Tarihi: 16 Ağustos 2025

Sınav Saatleri: Sınavlar, Türkiye'de sabah saat 09.30 ve öğleden sonra saat 14.00'te olmak üzere iki oturumda gerçekleşecek.

Sınav Süresi ve Soru Sayısı: Her ders için öğrencilere 20 soru sorulacak ve 30 dakika sınav süresi verilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖF Yaz okulu sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. Söz konusu sınav giriş belgeleri en geç 9 Ağustos tarihine kadar yayınlanması bekleniyor.

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı sınavlara katılacak adayların, sınav giriş belgeleriyle ilgili dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. İşte sınav giriş belgeleri hakkında bilinmesi gerekenler:

Sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olarak basılabilir. Her iki baskı türü de geçerlidir.

Sınav giriş belgesini, yayımlandıktan sonra mutlaka çıktısını almanız gerekmektedir.

Sınav günü, geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgesinin yanınızda olması zorunludur.

Belgenizin üzerinde fotoğrafınızın bulunması şarttır. Fotoğrafsız belgeler geçersiz sayılabilir.

