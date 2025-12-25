AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise AÖL sınav sonucu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitimlerine dışarıdan devam eden binlerce öğrenci için 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem sınav maratonunun ilk aşaması başarıyla tamamlandı. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen oturumlarda ter döken adaylar, 24 Aralık itibarıyla yayımlanan soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sayesinde puanlarını taslak olarak hesaplamaya başlasa da, gözler şimdi resmi sonuçların ilan edileceği takvime çevrildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte, 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından adayların en çok merak ettiği sonuç tarihi netlik kazandı.
Sonuç Takvimi ve Önemli Tarihler
Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 Ocak 2026
Soru ve Cevap İlanı: 24 Aralık 2025 (Erişime açıldı)
İtiraz Süreci: Sonuçların ilan edilmesinden itibaren başlayan yasal süre içinde itirazlar yapılabilecek.
Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?
AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren öğrenciler şu kanallar üzerinden puanlarına ulaşabilecek:
AÖL Öğrenci Bilgi Sistemi: aolweb.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak.
e-Devlet Kapısı: "Milli Eğitim Bakanlığı / Açık Öğretim Liseleri Öğrenci Bilgi Sistemi" sekmesi üzerinden.
Mobil Uygulama: MEB’in resmi Açık Öğretim Lisesi mobil uygulaması üzerinden anlık olarak.
Mezuniyet ve Kredi Notu Hatırlatması
Sınav sonuçları açıklandığında sadece aldığınız puanları değil, toplam kredi miktarınızı da kontrol etmeyi unutmayın:
Geçme Notu: Bir dersten başarılı sayılmak için en az 45 puan (yani 10 soruda en az 5 doğru) almanız gerekmektedir.
Mezuniyet Şartı: Mezuniyet için gereken toplam kredinin 170 olduğunu ve "Zorunlu (Ortak)" derslerin tamamlanması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.