AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise AÖL sınav sonucu sorgulama

Mezuniyet ve Kredi Notu Hatırlatması

Sınav sonuçları açıklandığında sadece aldığınız puanları değil, toplam kredi miktarınızı da kontrol etmeyi unutmayın:

Geçme Notu: Bir dersten başarılı sayılmak için en az 45 puan (yani 10 soruda en az 5 doğru) almanız gerekmektedir.

Mezuniyet Şartı: Mezuniyet için gereken toplam kredinin 170 olduğunu ve "Zorunlu (Ortak)" derslerin tamamlanması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.